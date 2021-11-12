ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn Kızıldeniz'de Ortak Deniz Tatbikatı Başlattı

ABD Donanması, ABD, Bahreyn, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kızıldeniz'de ortak deniz eğitimine başladığını duyurdu. Beş günlük tatbikat, dört ülkenin ortak deniz tatbikatlarını kamuoyuna kabul ettiği ilk olay ve BAE ve Bahreyn'in geçen yıl İsrail ile ilişkileri normalleştirmesinden sonra geldi.

ABD Donanması'nın 5. Filosu Perşembe günü yaptığı açıklamada, eğitimin deniz "ziyaret, gemi, arama ve el koyma taktiklerine" odaklandığını ve katılan dört donanma arasında "birlikte çalışabilirliği artıracağını" söyledi.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı Komutanı Koramiral Brad Cooper yaptığı açıklamada, "ABD kuvvetlerinin ortak deniz güvenliği yeteneklerimizi geliştirmek için bölgesel ortaklarla eğitim gördüğünü görmek heyecan verici" dedi.

“Denizcilik işbirliği, bölgesel güvenlik ve istikrar için gerekli olan seyrüsefer özgürlüğünün ve serbest ticaret akışının korunmasına yardımcı olur.”

Kızıldeniz, Aden Körfezi'ni Süveyş Kanalı'na bağlayarak onu dünyanın en önemli petrol nakliye rotalarından biri haline getiriyor. Eğitim, eski Başkan Donald Trump yönetimi sırasında birçok Arap devleti ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmalarının ardından bölgenin değişen dinamiklerinin altını çiziyor.

Ülkeler daha önce, özellikle ortak bölgesel düşmanları İran konusunda gayri resmi olarak koordine edilmişti. Ekim ayında İsrail, şimdiye kadarki en büyük hava kuvvetleri tatbikatlarına ev sahipliği yaptı. Hem ABD hem de BAE, Fransa ve Almanya ile birlikte katıldı. Tatbikatlar sırasında BAE uçağı uçmazken, Emirates'in hava kuvvetleri şefi gözlem yapmak için İsrail'e gitti.

İsrail ve İran defalarca birbirlerini bölgedeki gemilerine yapılan saldırılardan sorumlu olmakla suçladılar. Nisan ayında, paramiliter İslam Devrim Muhafız Kolordusu'nun (IRGC) üssü olduğuna inanılan bir İran kargo gemisi Kızıldeniz'de bir patlamayla vurulmuştu. ABD medyası daha sonra olayın İsrail'in önceki olaylara misillemesi olduğunu bildirdi.

O sırada üst düzey bir İsrail güvenlik yetkilisi, haftalar önce, 25 Mart'ta bir İsrail şirketine ait bir kargo gemisinin Arap Denizi'nde İran saldırısı olduğundan şüphelenilen bir füze tarafından hasar gördüğünü söyledi. Bu arada ABD ve Suudi Arabistan, İran'ı Körfez sularını Yemen'de Suudi Arabistan destekli güçlere karşı savaşan Husi isyancılara silah taşımak için kullanmakla suçladı.

Bu yılın başlarında ABD Donanması, Körfez'de İran gemileriyle iki ayrı karşılaşma sırasında uyarı ateşi açtığını söyledi. Tahran, ABD'yi geçen ay Umman Denizi'ndeki bir Venezüella tankerinden petrolünü "çalmaya" çalışmakla suçladı. ABD, olayı izlediğini söyleyerek iddiaya itiraz etti. İranlılar, 24 Ekim'de gemiye el koydu ve Çarşamba günü, operasyonu gerçekleştiren subayları övmek için düzenlenen törende ABD'nin hesabının yalan olduğunu söyledi.