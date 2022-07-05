ABD, Geçit Töreniyle Gölgelenen 4 Temmuz'u Kutlamaya Çalışıyor

Chicago banliyösündeki Bağımsızlık Günü geçit töreninde en az altı kişinin ölümüne neden olan bir çekim, Pazartesi günkü ABD'deki kutlamaları sarstı ve kürtaj ve silahlarla ilgili yüksek mahkeme kararlarının yanı sıra Ocak ayındaki duruşmalar nedeniyle kargaşa içinde olan bir ülkeyi daha da sarstı.

En son kitlesel çekim, ulusun kuruluşunu ve onu hala bir arada tutan bağları kutlamak için bir neden bulmaya çalışmasıyla geldi. İşten ayrılmak, geçit törenlerine akın etmek, arka bahçedeki barbekülerde sosisli sandviç ve hamburger yiyip yıldızların gölgesinde toplanıp havai fişekleri patlatmak için bir gün olması gerekiyordu.

Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering, “Toplumu ve özgürlüğü kutlamak için bir araya geldiğimiz bir günde, bunun yerine trajik can kaybının yasını tutuyor ve üzerimize getirilen terörle mücadele ediyoruz” dedi.

Highland Park geçit töreni sabah 10civarında başladı, ancak ateş açıldıktan 10 dakika sonra aniden durduruldu.

Bazıları gözle görülür şekilde kanlı olan yüzlerce geçit töreni katılımcısı, sandalyeleri, bebek arabalarını ve battaniyeleri geride bırakarak bölgeden kaçtı.

Yetkililer Pazartesi akşamı ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Highland Park topluluğu yas tutarken, havai fişekler komşu kasabalarda ve ülke genelinde gürlemeye başladı.

Piroteknik, Hudson Nehri üzerinde bir renk kaleydoskopunun patladığı ve gökdelenleri aydınlattığı Boston ve New York'ta gece karanlığından kısa bir süre sonra çiçek açtı.

Başkan Joe Biden, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Amerika'nın bağımsızlığının 246. yılını kutlarken, son olaylardan hem yorgun hem de huzursuz bir ulusa güvence vermeye çalıştı.

Biden, Beyaz Saray'ın Güney Çimlerinde piknik yapan askeri ailelere ve yönetim yetkililerine yaptığı açıklamada, "Son günlerde, bu ülkenin geriye doğru hareket ettiğini, özgürlüğün azaldığını, korunduğunu varsaydığımız hakların artık olmadığını düşünmek için nedenler var" dedi. "Yorucu ve rahatsız edici olabileceğini biliyorum, ama bu gece tüm bunları atlatacağımızı bilmeni istiyorum.”

Biden, birçok insanın bölünmüş bir ülke gördüğünü söyledi, ancak "Bölünmüş olduğumuzdan daha birleşik olduğumuza inanıyorum.”

Günün erken saatlerinde çekim hakkında tweet attı ve “bu Bağımsızlık Günü'nde bir Amerikan topluluğuna bir kez daha keder getiren anlamsız silah şiddeti" olarak nitelendirdi.”

Başkan, "Silahlı şiddet salgınıyla savaşmaktan vazgeçmeyeceğim" dedi.