ABD, Enerji Maliyetlerini Azaltmak İçin 50 Milyon Varil Petrolü Serbest Bırakacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, enerji maliyetlerini düşürmeye yardımcı olmak için stratejik rezervden 50 milyon varil petrolün serbest bırakılmasını emretti.

Beyaz Saray, Salı günkü hareketin Çin, Hindistan, Birleşik Krallık, Japonya ve Güney Kore de dahil olmak üzere diğer büyük enerji tüketen ülkelerle koordineli olarak yapıldığını söyledi.

Üst düzey bir yönetim yetkilisi gazetecilere, yayınların Aralık ortasından sonlarına kadar başlayacağını ve ABD hükümetinin “yüzyılda bir görülen bir salgına” yanıt vermeye devam ettiği için piyasayı istikrara kavuşturmak için daha fazla müdahalenin mümkün olduğunu söyledi.

Yetkili, "Başkanın dediği gibi, tüketiciler şu anda pompada acı çekiyor" dedi.

Küresel enerji piyasalarına yönelik olmakla birlikte, ABD'li seçmenler ABD Şükran Günü ve kış tatili seyahati öncesinde yüksek enflasyon ve artan fiyatlar ile başa çıkmaya hazırlanırken, petrolün serbest bırakılmasının siyasi sonuçları da var.

Amerikan Otomobil Birliği'ne göre, benzin fiyatları bir galon başına yaklaşık 3,40 dolar, bir yıl önceki fiyatının iki katından fazla.

Bu arada Biden, ekonomik gündeminin çoğunu enflasyon sorunu etrafında yeniden şekillendirmek için çabaladı ve yakın zamanda 1 trilyon dolarlık altyapı paketini, mal taşımacılığını daha verimli ve daha ucuz hale getirerek fiyat baskılarını azaltacağını söyledi.

Cumhuriyetçi milletvekilleri, enflasyonun Ekim ayında 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasından sorumlu olduğunu söyleyerek yönetimin yaklaşımını eleştirdiler.

Senato Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell, geçen hafta yaptığı konuşmada, yüksek fiyatların kurbanlarının orta sınıf ABD vatandaşları olduğunu söyleyerek enflasyon konusunda yönetime saldırdı.

“Geçen ay kaydettiğimiz şaşırtıcı yüzde 6,2 enflasyon oranının en büyük üç itici gücü konut, ulaşım ve gıdaydı” dedi. "Bunlar lüks değil, temel ihtiyaçlar ve orta sınıftan başlayarak aile bütçelerinden çok daha büyük bir pay alıyorlar."

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) delegeler, önde gelen petrol üreticisi ülkelerden oluşan örgütün, ABD'nin rezervleri serbest bırakmaya devam etmesi halinde üretimi artırmak için mevcut planlarını ayarlamak zorunda kalabileceği konusunda daha önce uyarmıştı.

Bilinen en büyük acil durum rezervi

1975'te başlatılan ABD Stratejik Petrol Rezervi, doğal afetler, ulusal güvenlik sorunları ve diğer olaylar durumunda petrole erişimi korumak için acil bir stok stoğudur.

Dünyanın bilinen en büyük acil durum petrol rezervidir ve Enerji Departmanı tarafından korunmaktadır. Rezervler, Teksas ve Louisiana Körfez Kıyıları boyunca tuz kubbelerinde oluşturulan mağaralarda depolanır.

Rezervde yaklaşık 714 milyon varil tutabilen yaklaşık 605 milyon varil petrol var. Biden yönetimi, küresel ekonomi pandemiden çıkarken petrol arzının talebe ayak uyduramadığını ve rezervin sorunu hafifletmeye yardımcı olmak için doğru araç olduğunu savundu.