ABD Denizaltı Komutanı Güney Çin Denizi Kazasının Ardından Görevden Alındı

ABD Donanması, 2 Ekim'de bir su altı dağına düşen nükleer enerjili bir denizaltının komutanı, icra memuru ve üst düzey denizcisini kazanın önlenebilir olduğunu söyleyerek görevden aldı. Komutan Cameron Aljilani ve diğer iki kişi, tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki kazayla ilgili soruşturmanın ardından Perşembe günü görevlerinden alındı.

USS Connecticut, Guam'a ulaşmak için bir hafta boyunca yüzeyde yelken açmak zorunda kaldı. Batı Pasifik merkezli 7. Filo yaptığı açıklamada, "Sağlam karar verme, sağduyulu karar verme ve seyrüsefer planlamasında gerekli prosedürlere bağlılık, izleme ekibi yürütme ve risk yönetimi olayı önleyebilirdi" dedi.

Guam'da bir hasar tespitinin ardından gemi, onarım için Washington, Bremerton'daki ABD denizaltı üssüne geri dönecek. Geçen hafta Donanma, soruşturmanın denizaltının yüzeyin altında devriye gezerken keşfedilmemiş bir "deniz dağına" çarptığını gösterdiğini söyledi. Kazada 11 denizci yaralandı. Raporlara göre, çarpışma denizaltının ön balast tanklarına zarar verdi, ancak nükleer santrali hasar görmedi.

ABD Donanması, Çin'in küçük adalar, resifler ve kayalıklar üzerindeki tartışmalı toprak iddialarına meydan okumak için bölgede düzenli olarak operasyonlar yürütüyor. Aljilani'nin yerini geçici bir komutan aldı. ABD Donanması başlangıçta denizaltının uluslararası sularda su altındayken bir "nesneye" çarptığını söylemesiyle, olayın nedeni haftalarca bir sır olarak kaldı.

USS Connecticut, Seawolf sınıfı bir hızlı saldırı denizaltısı olan USS Connecticut (SSN 22) ve olay sırasında 14 subay da dahil olmak üzere 140 mürettebatı vardı. Donanma, Seawolf gemilerinin "sessiz, hızlı, iyi silahlanmış ve gelişmiş sensörlerle donatılmış" olduğunu söylüyor. Ayrıca sekiz torpido kovanı var.

Güney Çin Denizi, dünyanın en tartışmalı ve ekonomik açıdan önemli su yollarıdır. Çin, tartışmalı dokuz çizgili çizgisinin altındaki neredeyse tüm bölgeyi talep ediyor ve son yıllarda yapay adalar inşa etti ve askeri karakollar kurdu. Tayvan gibi Malezya, Brunei, Vietnam ve Filipinler de denizin bir bölümünde hak iddia ediyor.

ABD, uluslararası hukuka uygun denizcilik hak ve özgürlüklerini savunmak için Güney Çin Denizi'nde “seyir özgürlüğü” dediği operasyonları yürütüyor. Lahey'deki Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Çin'in dokuz çizgili çizgisini reddettiği ve Filipinler'in Pekin'in tartışmalı su yolu üzerindeki iddialarına ve eylemlerine itiraz etmesinin ardından Pekin'in Güney Çin Denizi üzerinde tarihi bir unvanı olmadığına karar verdiği 2016 yılından bu yana bölgedeki gerginlikler arttı.