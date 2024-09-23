ABD borsaları, haftaya hafif artışlarla başladı. Dow Jones endeksi %0,07 yükselerek 42.093,88 puana, S&P 500 endeksi %0,16 artışla 5.711,63 puana, Nasdaq endeksi ise %0,27 artışla 17.996,40 puana ulaştı.

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aldığı 50 baz puanlık faiz indirim kararı, ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bu durum piyasalarda risk iştahını artırıyor. Analistler, bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcıların dikkatle izleyeceği önemli etkenler olacağını vurguluyor.

Piyasalarda, Fed’in yıl sonuna kadar toplam 75 baz puan daha faiz indirimine gitmesi fiyatlanırken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yıl sonuna kadar ek yarım puanlık bir indirim öngördüğünü açıkladı. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise faiz indirimlerinin enflasyon ve istihdam riskleri arasında denge sağlayacağına inanıyor. Ayrıca, Intel’in hisseleri, Qualcomm’un satın alma planlarıyla ilgili haberler sonrası %2 artış gösterdi.