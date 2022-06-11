ABD: Benzin Ortalama Fiyatı Tarihte İlk Kez Galon Başına 5 Doları Aştı

ABD benzininin fiyatı, ilk kez galon başına (3,79 litre) ortalama 5 doların üzerine çıktı, AAA'dan alınan veriler, artan enflasyonu tetikleyen yakıt maliyetlerinde bir artış olduğunu gösterdi.

AAA verilerine göre, normal kurşunsuz benzin için ulusal ortalama fiyat, bir gün önce 4.986 dolardan Cumartesi günü galon başına 5.004 dolara yükseldi.

Yüksek benzin fiyatları, Kasım ayında yapılacak ara seçimlerle Kongre üzerindeki zayıf kontrollerini sürdürmek için mücadele eden Başkan Joe Biden ve Kongre Demokratları için bir baş ağrısı.

Biden, ABD stratejik rezervlerinden rekor miktarda varil serbest bırakılması, yazlık benzin üretimine ilişkin kurallardan feragat edilmesi ve üretimi artırmak için önde gelen OPEC ülkelerine yaslanması dahil olmak üzere fiyatları düşürmeye çalışmak için çok sayıda kaldıraç kullandı. Yine de akaryakıt fiyatları yükseliyor.

Petrol fiyatlarındaki artışın birkaç nedeni var.

Amerikalılar genellikle Anma Günü'nden başlayarak daha fazla araba kullanırlar, bu nedenle talep artar. Küresel petrol fiyatları, Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle önde gelen petrol üreticisi Rusya'ya yönelik yaptırımlarla birleşerek yükseliyor. Ve pandemi sırasında bazı rafineriler kapandığı için Amerika Birleşik Devletleri'nde rafinaj kapasitesinde sınırlamalar var.

Bununla birlikte, ABD karayolu seyahati, fiyatlar yükselse bile, pandemi öncesi seviyelerin sadece birkaç yüzde puanı altında nispeten güçlü kaldı.

Yine de ekonomistler, fiyatların uzun süre varil başına 5 doların üzerinde kalması durumunda talebin düşmeye başlayabileceğini düşünüyor.

Kpler'in kıdemli ekonomisti Reid I'Anson, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "5 $ seviyesi, çok ağır miktarlarda benzin talebi yıkımını görebileceğimiz yer" dedi.

ABD Enerji Departmanı rakamlarına göre, enflasyona göre ayarlandığında, ABD benzin ortalaması hala Haziran 2008'in en yüksek seviyesi olan galon başına yaklaşık 5,41$'ın yaklaşık yüzde 8 altında.

Enflasyonun kırk yılı aşkın bir süredir en yüksek seviyede seyretmesine, hanehalkı bilançolarının pandemik yardım programlarıyla desteklenmesine ve özellikle düşük gelirli işçiler için güçlü ücret artışlarını körükleyen sıkı bir iş piyasasına rağmen, tüketici harcamaları şimdiye kadar dirençli kaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre, talebin bir göstergesi olan arz edilen benzin ürünü, genel olarak beş yıllık mevsimsel ortalamalarla uyumlu olarak, geçen hafta günde 9,2 milyon varil oldu.