ABD, 20 Yıl Sonra İlk Yeni Alzheimer İlacını Onayladı

Aducanumab, semptomlarından ziyade demansın en yaygın şekli olan Alzheimer'ın altında yatan nedeni hedefler. Hayır kurumları, durum için yeni bir terapi haberini memnuniyetle karşıladı.

Ancak bilim adamları, deneme sonuçları üzerindeki belirsizlik nedeniyle potansiyel etkisi konusunda bölünmüş durumda. Tıbbi editor Fergus Walsh, “Bilimsel görüş hem Birleşik Krallık’da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde bölünmüş durumda. Bazıları, Alzheimer ile yaşayan milyonlarca insan için bir dönüm noktası olarak nitelendirerek onayı memnuniyetle karşılarken, diğerleri ilacın yalnızca marjinal faydaları olacağına inanıyor” ifadesinde bulundu.

Birleşik Krallık düzenleyici tarafından onaylanması durumunda, Birleşik Krallık'ta hafif bir hastalık formuna sahip en az 100.000 kişi ilaca uygun olabilir.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), "aducanumabın beyindeki amiloid beta plaklarını azalttığına dair önemli kanıtlar" olduğunu ve bunun "hastalar için önemli faydaları öngörme olasılığının makul olduğunu" söyledi.

Mart 2019'da, yaklaşık 3.000 hastayı içeren aducanumab'ın son aşama uluslararası denemeleri, analizlerin, aylık infüzyon olarak verilen ilacın, hafıza ve düşünme sorunlarının bozulmasını yavaşlatmada sahte bir ilaçtan daha iyi olmadığını gösterdiğinde durduruldu.

Ancak o yılın ilerleyen saatlerinde, ABD'li üretici Biogen daha fazla veriyi analiz etti ve ilacın daha yüksek dozlarda verildiği sürece işe yaradığı sonucuna vardı. Şirket ayrıca bilişsel düşüşü önemli ölçüde yavaşlattığını söyledi.

Aducanumab, Alzheimer hastalarının beyinlerinde hücrelere zarar verebilen ve demansı tetikleyebilen anormal kümeler oluşturan bir protein olan amiloidi hedefler: hafıza ve düşünme sorunları, iletişim sorunları, bilinç bulanıklığı ve konfüzyon gibi.

Tıbbi editor olan Fergus Walsh konuya ilişkin şunları söyledi: “Ayaklarımızı yere sağlam basmalıyız. Bu ne mucizevi bir ilaç ne de Alzheimer için bir tedavi ama beyindeki nöronların yok edilmesini sağlayan yıkıcı mekanizmayı ele alan ilk tedavi.”

UCL'de yaşlılık psikiyatrisi profesörü olan Prof Robert Howard, ilacın onaylanmasını "ciddi bir hata" olarak nitelendirerek, "on yıl boyunca" devam eden anlamlı demans tedavileri arayışını rayından çıkarabilecek" dedi.

FDA'nın, biliş veya işlevde yavaşlama olmadığını gösteren denemeden elde edilen verileri görmezden geldiğini söyledi. Ancak Alzheimer Derneği, ilacın "umut verici" olduğunu söyledi ancak bunun "Alzheimer hastalığı için yeni tedavilere giden yolun sadece başlangıcı" olduğunu ekledi.