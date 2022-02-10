Abbas, Filistin Atamaları Sonrasında İktidarı Ele Almakla Suçlanıyor

Filistinli büyük gruplar, FKÖ'deki üst düzey görevlere yapılan yeni atamaları gayrimeşru ve Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın gücünü koruma ve 86 yaşındaki halefi güvence altına alma girişimi olarak eleştirdiler.

Filistin Merkez Konseyi (PCC), işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 6 ve 7 Şubat'ta düzenlenen iki günlük toplantının ardından Filistinli siyasi partilerin çatı kuruluşu olan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne yapılan atamaları açıkladı.

Toplantı, Hamas, İslami Cihad ve sol görüşlü Filistin'in Kurtuluşu Halk Cephesi (PFLP) tarafından eleştirildi ve Çarşamba günü yaptıkları ortak açıklamada, atamaların "ne tanınması ne de meşruluğu" olduğunu ve bunların "ulusal mutabakata dayalı kararların ihlali" olduğunu söyledi.

2018'den bu yana ilk kez gerçekleşen toplantıda, Abbas sadıkları olarak kabul edilen üç yetkili FKÖ'nün 16 üyeli icra komitesine atandı ve bunların arasında büyük olasılıkla komitenin genel sekreterliği görevine son başmüzakereci Saeb Erekat'ın yerini alacak tartışmalı PA yetkilisi Hüseyin el-Şeyh de yer aldı.

Diğer iki sandalyeyi abbas yardımcıları doldurdu: bağımsız mohammad Mustafa ve Abbas'ın Fetih partisi üyesi Ramzi Khoury.

PCC ayrıca 747 üyeli Filistin Ulusal Konseyi (PNC) başkanı, Fetih merkez komite üyesi ve Abbas yaveri Rawhi Fattouh'u da başkan olarak atadı.

Toplantı, Hamas, İslami Cihad ve sol görüşlü Filistin'in Kurtuluşu Halk Cephesi (PFLP) tarafından eleştirildi ve Çarşamba günü yaptıkları ortak açıklamada, atamaların "ne tanınması ne de meşruluğu" olduğunu ve bunların "ulusal mutabakata dayalı kararların ihlali" olduğunu söyledi.

2018'den bu yana ilk kez gerçekleşen toplantıda, Abbas sadıkları olarak kabul edilen üç yetkili FKÖ'nün 16 üyeli icra komitesine atandı ve bunların arasında büyük olasılıkla komitenin genel sekreterliği görevine son başmüzakereci Saeb Erekat'ın yerini alacak tartışmalı PA yetkilisi Hüseyin el-Şeyh de yer aldı.

Diğer iki sandalyeyi abbas yardımcıları doldurdu: bağımsız mohammad Mustafa ve Abbas'ın Fetih partisi üyesi Ramzi Khoury.

PCC ayrıca 747 üyeli Filistin Ulusal Konseyi (PNC) başkanı, Fetih merkez komite üyesi ve Abbas yaveri Rawhi Fattouh'u da başkan olarak atadı.

Abbas'ın veraseti

El Şeyh, cumhurbaşkanlığı görevi 2009 yılında sona eren Abbas'ın yerini alacak bir lider olarak görülüyor. Eski lider Yaser Arafat'ın ölümünün ardından 2005'teki son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçildi.

Nisan 2021'de Abbas, sonraki aylarda yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini ertelediği için ağır şekilde eleştirilmişti.

Sivil işler bakanı olarak İsrail ile yakın ilişki içinde olan El Şeyh'in artık icra komitesinin genel sekreteri olması muhtemeldir, ancak yine de komite tarafından resmi olarak seçilmesi gerekir.

El Şeyh'in siyasi varlığı ve katılımı, Erekat'ın ölümünden bu yana daha belirgin hale geldi, uluslararası siyasi toplantılar düzenlemenin yanı sıra Abbas ile İsrail savunma bakanı Benny Gantz arasındaki son tartışmalı toplantıya katıldı.

Başbakan, güvenlik koordinasyon politikasının sürdürülmesinde büyük rol oynamakla eleştiriliyor.

El-Zabbari, el-Şeyh'in FKÖ icra komitesi genel sekreterliğine seçileceğine inandığını ve bunun büyük olasılıkla kurumsal Filistin onayıyla karşılanacağını söyledi.

El Cezire'ye konuşan el-Zabbari, "İsraillilerle gece gündüz sürdürdüğü ilişkiyi sürdürmeyi kolaylaştırmak için ona daha fazla güç ve yetenek verilecektir." dedi.

PCC üyesi el-Ghoul, El Şeyh'in kesinlikle idari bir rol oynadığını söylediği icra komitesine atanması ile Abbas'ın ayrılmasından bir gün sonra gerçekleşecekler arasında bir bağlantı olduğunu reddetti.

Yine de Shaheen, Abbas'ın halefi konusunun "belirli bir kişiye bağlı olmadığına inanmakla birlikte, cumhurbaşkanının politikalarını sürdürmeye istekli göründüğünü ve bu yüzden bu politikaları koruyabileceğini düşündüğü kişileri yakınlaştırdığını" söyledi.