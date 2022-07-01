AB, Filistinli STK'lara Fon Sağlamaya Devam Ediyor

Avrupa Birliği (AB), önde gelen iki Filistinli STK'ya, İsrail'in temelsiz “terör” iddialarına bağlı olarak bir yıl boyunca askıya alındıktan sonra onlara finansman sağlamaya devam edeceğini söyledi.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, birkaç gün önce Al-Haq ve Filistin İnsan Hakları Merkezi'ne (PCHR) mektuplar göndererek, 13 aylık uzaklaştırmalarının koşulsuz ve derhal kaldırıldığını bildirdi.

Komisyon, AB'nin Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi (OLAF) tarafından yürütülen ve “hiçbir usulsüzlük ve/veya dolandırıcılık şüphesi bulunmadığını” ve “soruşturma açmak için yeterli zemin bulunmadığını” söylediği bir incelemenin sonuçlarını aktardı.

Al Jazeera'ya verilen bilgilere göre, e-postalar Al-Haq'ın Komisyon aleyhine yasal işlem başlatmasından kısa bir süre sonra gönderildi.

Al-Haq Perşembe günü yaptığı açıklamada, Al-Haq'ın AB tarafından finanse edilen projesinin finansmanına yönelik keyfi bir askıya alma kararının verilmesinden 13 aydan fazla bir süre sonra, Komisyonun “nihayet başından beri yasa dışı olan ve temel alınan bu utanç verici askıya almayı kaldırdığını söyledi. İsrail propagandası ve dezenformasyon üzerine".

Al-Haq, "Askıya alma koşulsuz ve derhal yürürlükten kaldırıldı" dedi.

“On yıllardır El-Haq, İsrail ve diğer failler tarafından işlenen uluslararası hukuk ihlallerine karşı Filistin halkının haklarını korumak için çalışıyor. Askıya alma, başka bir ihlal anlamına gelir. Hesap verebilirliği teşvik etmeye ve hukukun üstünlüğünü korumaya devam edeceğiz ”dedi.

“Komisyonla olan etkileşimimizde, Komisyonun projenin geri kalanını iyi niyetle yürütme taahhüdüne ilişkin güvence talep ettik ve El-Haq aleyhindeki iftira niteliğindeki iddialara dayanan siyasi saikli kesintileri dışladık.”

AB, Mayıs 2021'de Al-Haq ve PCHR'ye sağladığı fonu askıya aldı.

O ay, Avrupalı ​​diplomatlar , El-Haq da dahil olmak üzere Filistin merkezli altı önde gelen STK'nın Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ni (PFLP) finanse etmek için AB parasını kullandığını iddia eden gizli bir İsrail istihbarat dosyası almıştı .

Komisyon, bahsi geçen altı STK'dan biri olmamasına rağmen, aynı zamanda PCHR için sağladığı fonu da askıya aldı.

Birkaç ay sonra, Ekim 2021'de İsrail , silahlı kanadı 2000'li yılların başındaki ikinci İntifada sırasında aktif olan ve İsrail hedeflerine saldırılar düzenleyen FHKC siyasi partisine üyelik bahanesiyle altı örgütü yasadışı ilan etti .