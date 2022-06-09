A101'den Sevindiren Haber Geldi: İndirimli Ürünler Veriliyor

A101 indirimlerini takip etmek her vatandaşın yaptığı bir şey haline geldi. Bunu alışkanlık haline getiren vatandaşlar pek çok avantajdan faydalanabiliyor. 2 Haziran'da indirimli olarak satışa girecek olan ürünlerden bazıları ise aşağıdaki gibi sıralanıyor. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında 4 kilosu 29.95 olan fiyatıyla yetiş bulaşık deterjanı yer alıyor. Diğerlerini de şöyle sıralayabiliriz;

Temizlik Malzemeleri

Yetiş Yumuşatıcı - 4 litre 24.95 TL

Mendiva ıslak havlu (60'lı üçlü paket) - 17.95 TL

Clean Fun Çizmez 3'lü Bulaşık Süngeri - 4.95 TL

Kotex Natural Günlük Ped 28'li - 14.90 TL

Derby Lady Tıraş Bıçağı 8'li - 19.95 TL

Gillette Permatik Bnyo Tıraş Bıçağı - 3.95 TL

Mera Duş Jeli 420 ml - 17.95 TL

Yiyecek ve İçecekler

Yedigün Limonetto Gazlı İçecek 250 ml - 3.95 TL

Fruit Drops Elmalı Muzlu Çilekli Ejder Meyveli İçecek - 4.75 TL

Fruits Drp Kirazlı ve Kızılcık Meyveli İçecek - 17.90 TL

Back Bruin Enerji İçecekleri - 6.95 TL

Beypazarı Gazozu 6'lı - 16.90 TL

Öncü Zeytin 1 kg - 34.95 TL

Seyidoğlu Reçel 1 kg - 19.95 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 3 lt - 109,00 TL

Asa Riviera Zeytin Yağı 2 lt - 109,00 TL

Ahir Yarım Yağlı Beyaz Peynir 1 kg - 39.50

Kol Böreği 500 gr - 25.95 TL

Esaslı Dana Misket Köfte - 22.50 TL

Birşah FKefr 200 ml - 3.95 TL

Pringles cips 165 gr - 19.95

Çikolata ve Bisküviler

Eti Burçak Yulaflı 3'lü paket - 10.95 TL

Eti Cin 3'lü paket - 12.95 TL

Hoşbeş gofret 125 gr - 7.95 TL

Eti karamelli çıtır çıtır patlaklı kare çikolata - 4. 95 TL

Eti sütlü kare çikolata - 6.95 TL

Eti bütün antep fıstıklı kare çikolata 8.95 TL

Benimo bisküvi 3'lü paket - 11.95 TL

Çocuklar İçin

Eğitici Dostluk Serisi Hikâye Kitapları - 5.95 TL

Benim İlk Bisikletim - 129. 95 TL

Işıklı Paten - 229,95 TL