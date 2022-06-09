A101'den Sevindiren Haber Geldi: İndirimli Ürünler Veriliyor
A101'den Sevindiren Haber Geldi: İndirimli Ürünler Veriliyor. Son dakika A101 haberi ...
A101 indirimlerini takip etmek her vatandaşın yaptığı bir şey haline geldi. Bunu alışkanlık haline getiren vatandaşlar pek çok avantajdan faydalanabiliyor. 2 Haziran'da indirimli olarak satışa girecek olan ürünlerden bazıları ise aşağıdaki gibi sıralanıyor. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında 4 kilosu 29.95 olan fiyatıyla yetiş bulaşık deterjanı yer alıyor. Diğerlerini de şöyle sıralayabiliriz;
Temizlik Malzemeleri
Yetiş Yumuşatıcı - 4 litre 24.95 TL
Mendiva ıslak havlu (60'lı üçlü paket) - 17.95 TL
Clean Fun Çizmez 3'lü Bulaşık Süngeri - 4.95 TL
Kotex Natural Günlük Ped 28'li - 14.90 TL
Derby Lady Tıraş Bıçağı 8'li - 19.95 TL
Gillette Permatik Bnyo Tıraş Bıçağı - 3.95 TL
Mera Duş Jeli 420 ml - 17.95 TL
Yiyecek ve İçecekler
Yedigün Limonetto Gazlı İçecek 250 ml - 3.95 TL
Fruit Drops Elmalı Muzlu Çilekli Ejder Meyveli İçecek - 4.75 TL
Fruits Drp Kirazlı ve Kızılcık Meyveli İçecek - 17.90 TL
Back Bruin Enerji İçecekleri - 6.95 TL
Beypazarı Gazozu 6'lı - 16.90 TL
Öncü Zeytin 1 kg - 34.95 TL
Seyidoğlu Reçel 1 kg - 19.95 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 3 lt - 109,00 TL
Asa Riviera Zeytin Yağı 2 lt - 109,00 TL
Ahir Yarım Yağlı Beyaz Peynir 1 kg - 39.50
Kol Böreği 500 gr - 25.95 TL
Esaslı Dana Misket Köfte - 22.50 TL
Birşah FKefr 200 ml - 3.95 TL
Pringles cips 165 gr - 19.95
Çikolata ve Bisküviler
Eti Burçak Yulaflı 3'lü paket - 10.95 TL
Eti Cin 3'lü paket - 12.95 TL
Hoşbeş gofret 125 gr - 7.95 TL
Eti karamelli çıtır çıtır patlaklı kare çikolata - 4. 95 TL
Eti sütlü kare çikolata - 6.95 TL
Eti bütün antep fıstıklı kare çikolata 8.95 TL
Benimo bisküvi 3'lü paket - 11.95 TL
Çocuklar İçin
Eğitici Dostluk Serisi Hikâye Kitapları - 5.95 TL
Benim İlk Bisikletim - 129. 95 TL
Işıklı Paten - 229,95 TL