A101 Ramazan Ayı kataloğu bomba gibi! Hurma, şeker, güllaç, dana kıyma, çaykur 21,95 TL, 32,99 TL'den satılıyor
A101 indirimli aktüel ürünler kataloğu 16 Mart 2023 tarihine özel açıklandı. Bu hafta A101'de satışa sunulacak ürünler bomba gibi.
A101 indirimli aktüel ürünler kataloğu 16 Mart 2023 tarihine özel açıklandı. Bu hafta A101'de satışa sunulacak ürünler arasında temel gıda ürünleri, teknolojik ve dijital aletler, mutfak araç gereçleri, tekstil malzemeleri, terlik çeşitleri, mutfak araç gereçleri gibi pek çok ürün yer alıyor.
İşte 16 Mart 2023 tarihli A101 aktüel ürünler fiyat listesi:
Dana kıyma (500 gr): 32,99 TL
Eti burcu sosis (10'lu): 7,95 TL
Nestle Fitness müsli (400 gr): 9,95 TL
Çaykur Rize turist çayı (100'lü): 21,95 TL
Maggi tavuklu noodle (80 gr): 1,99 TL
Kiri labne peyniri (150 gr): 5,95 TL
Ram 8 GB DDR4 3200 MHz RAM: 499,99 TL
Canon PIXMA G2420 yazıcı-tarayıcı-fotokopi makinesi: 799,99 TL
Samsung Galaxy M52 5G cep telefonu: 2.699 TL
Vestel 43UA9300 43" 4K UHD Smart LED TV: 2.999 TL
Sinbo SJ-3138 sıkma-turbo blender: 249,99 TL
Chef's Table derin tava: 49,99 TL
Anka 30x50 cm banyo havlusu: 4,99 TL
Desa ev terliği: 12,99 TL
Oralet cezve: 9,99 TL
HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led Tv tutarı: 6.299 TL
Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv tutarı: 3.599 TL
Xiaomi Redmi 9C 3/64 GB Cep Telefonu tutarı: 3.999 TL
Reeder S19 Max Pro 4/128 GB Cep Telefonu tutarı: 3.599 TL
SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı tutarı: 11.999 TL
SEG CM910S Silver Çamaşır Makinesi tutarı: 6.799 TL
SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi tutarı: 6.799 TL
Flavel FLV1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu tutarı: 2.799 TL
Singer 6160 Brilliance Dikiş Makinesi tutarı: 3.199 TL
Kiwi KCM 7512 Türk KahvesiMakinesi tutarı: 179 TL
Homend Functionall 2842H Multiblender Seti tutarı: 699 TL
Kiwi KHB 4415 Çubuk El Blender'ı tutarı: 179 TL
Kiwi KK 3328 Cam Su Isıtıcı tutarı: 249 TL
Kiwi KEB 4308 Yumurta Pişirici tutarı: 149 TL
Kiwi KC 8209 Doğrayıcı tutarı: 279 TL
Aprilla AHS 2027 Su Dalgası Maşası tutarı: 279 TL
Arzum AR 5040 Violet Epilasyon Aleti tutarı: 299 TL
Aprilla AHC 5007 Saç Kesme Makinesi tutarı: 149 TL
SanDik 128 GB USB 2.0 Bellek tutarı: 209 TL
Philips Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık tutarı: 74,95 TL
Logitech M185 Kablosuz Mouse tutarı: 189 TL
Piranha Tripod Telefon Tutucu tutarı: 27,95 TL
Osram Led Ampul tutarı: 21,95 TL
Porselen Kupa tutarı: 24,95 TL
Çelik Termos tutarı: 299,95 TL
Saklama Kabı Setleri tutarı: 49,95 TL
Cam Saklama Kabı tutarı: 14,95 TL
Antik Kase 2'li tutarı: 39,95 TL
Katlanır Ürünler tutarı: 22,50 TL
Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü tutarı: 119,95 TL
Süzgeçli Kase Seti 3'lü tutarı: 49,95 TL
Vera Kase tutarı: 14,95 TL
Plasik Karma Ürünler tutarı: 11,50 TL
Cips ve Mısır Kovası tutarı: 9,95 TL
Düğmeli Matara tutarı: 24,95 TL
Lisanslı Beslenme Kabı tutarı: 19,95 TL
Paşabahçe Homemade Kavanoz 300 cc tutarı: 19,95 TL
Paşabahçe Homemade Kavanoz 500 cc tutarı: 24,95 TL
Paşabahçe Homemade Kavanoz 1000 cc tutarı: 29,95 TL
Paşabahçe Kase Seti 6'lı tutarı: 59,95 TL
Diamond Seri Lazer Kesim Bıçak Çeşitleri tutarı: 17,95 TL
Trend Saklama Kabı 3'lü tutarı: 18,50 TL
Porselen Kase Çeşitleri tutarı: 16,50 TL
Bambu Kesme Tahtası tutarı: 24,95 TL
Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri tutarı: 29,95 TL
Porselen Havan 330 ml tutarı: 99,95 TL
Yağlık 750 ml tutarı: 14,95 TL
Metal Çırpıcı Çeşitleri tutarı: 19,95 TL
Soyacak Çeşitleri tutarı: 22,50 TL
Luminarc Tabak Çeşitleri tutarı: 39,95 TL
Luminarc Temperli Oval Fırın Kabı tutarı: 44,95 TL
LAV Renkli Katlı Sunumluk tutarı: 59,95 TL
Katlanır Metal Karyola Yatak Seti tutarı: 1.599 TL
Mermer Desen Yer Sofrası tutarı: 179,95 TL
Mermer Desen Katlanır Masa tutarı: 299 TL
Metal Dolap İçi Düzenleyici Raf 2tutarı: 4,95 TL
Saçaklı Kaymaz Fitilli Yolluk 80x150 cm tutarı: 149 TL
Bayan Kapüşonlu Tam Fermuarlı Modal Sweatshirt tutarı: 189 TL
Silk&Blue Bayan Gömlek Yakalı Biyeli Pijama Takımı tutarı: 169 TL
Silk&Blue Bayan Atlet-Slip Takım tutarı: 29,95 TL
Knup Bay Eşofman Takımı tutarı: 249 TL
Silk&Blue Kız Çocuk Gömlek Yakalı Pijama Takımı tutarı: 129 TL
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