A101 Faizsiz Kredi Verecek! Garanti BBVA Duyurdu! Dikkat Çeken Kampanya Başladı

A101 ile Garanti BBVA arasında son dakika gelişmesi yaşandı. Garanti BBVA üzerinden anlaşma yapan A101 marketleri yeni kredi imkanı ile umut oldu. Türkiye'de en çok tercih edilen marketler zinciri olan A-101 market, ürün alacak olan kişiler ile ilgili artık kredili satış dönemi başlattı. Kredi detaylarının duyurusunu yapan A-101 Market, bir çok cep telefonu, mobilya, elektronik eşya alımları için kredi başvurusu yapan kişilere, kredi ile destek vereceklerini açıkladı. Haberimizde sizlere A-101 banka kredisi hakkında bilgiler vereceğiz. İşte detaylar...

A-101 Kredi Başvurusu ve Banka kredisi nedir? Şartlar Nelerdir?

A-101 Market zinciri yapmış olduğu son kampanya ile Garanti BBVA ortaklığında anında kredi vereceğini duyurdu. Özellikle eşya, mobilya, cep telefonu alımlarınız için kullanacağınız bu kredilerde öncü Garanti bankası olacak. A-101 market ayrıca bu kredi kampanyasına katılmak isteyenlere Garanti Bankası'na gitmeden hizmet verecek. A-101 marketleri üzerinde yapacağınız kredi başvurusu sonrasında ürün alımlarınızı bu kredi ile yapabileceksiniz.

Kredi Ne Kadar Olacak?

Garanti BBVA resmi internet sitesi üzerinden de verilen bu haberde, hızlı kredi adıyla verilecek olan ihtiyaç kredisinde en az 750 TL en fazla ise 15.000 TL kredi alabileceksiniz. Aldığınız tüm kredileri 36 ay vadeye kadar bölebileceksiniz. Başvuru yaptıktan hemen bir dakika sonra kredi onayı alıp alamayacağınızı da öğrenebiliyorsunuz. Garanti BBVA verdiği bu kredi kampanyasında düşük faiz oranları ile işlem yapmaktadır.

Ayrıca verilecek olan bu alışveriş kredilerinde gelir belgesi de istenmeyecek. Sadece kimliğinizle başvurunuzu yapabileceksiniz. Cep telefonu başta olmak üzere A-101 üzerinden alacağınız tüm elektronik eşyalar için ve mobilya alımları için bu krediye başvurunuzu yaparak kredi ile ödemenizi yapabileceksiniz.

Kimler Kredi Kullanabilecek?

Kredi detayları ile bilgileri verdikten sonra merak edilen soru kimlerin bu kredi için onay alacağıdır. Sizlerde eğer kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Garanti BBVA banka kredi politikalarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişi öncelikle TC vatandaşı olmalı ve 1200 üzerinde bir kredi notu olmalı. Ayrıca 18 yaş ile 65 yaş arasında olan kişiler, bu kredilerde onay alabileceklerdir. A-101 ortaklığı ile verilen bu kredilerde 36 ay vadeli alışveriş kredisi sizin kimlik numaranızın sorgulaması sonrasında kredi onayı ile işlem yapılacaktır.

Garanti Bankası Anlaşmalı Firmalar

Garanti Bankası A-101 haricinde başka firmalar ile de anlaşmaları vardır. Aynı kredi şartlarını Genpa.com.tr, Gittigidiyor.com, Hepsiburada.com İncehesap.com, N11.com, mediamarkt.com.tr, generalmobile.com.tr, vatanbilgisayar.com, samsung.com.tr adreslerinden yapacağınız alışverişlerde de kullanabilirsiniz. Yukarıda da dediğimiz gibi bankanın resmi internet sitesine girerek kredi şartlarını görebilirsiniz. Eğer bankalar ile aranız iyi değilse, onay alamazsınız.