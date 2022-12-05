A101 bu hafta rakiplere göz dağı verdi! BİM ve ŞOK’a hodri meydan! Bedava temel ihtiyaç ürünü satıyor!

Bedava temel ihtiyaç ürünü satıyor! A101 bu hafta rakiplere göz dağı verdi! BİM ve ŞOK’a hodri meydan! Ailelerin ihtiyaçlarını daha çok haftanın sonlarında karşıladığı biliniyor. Bunun en önemli sebebi hafta içi çalışan kişilerin alışveriş için tatil günlerini tercih etmesidir. Hafta sonlarına özel bazı kampanyalar bu nedenle büyük ilgi görüyor. Ucuzluk marketleri arasında yer alan A101 rakiplerine meydan okuyarak ciddi indirimlerle ürün satışına başladı. Binlerce şubesi olan marketin duyurulan ürünleri büyük talep görüyor.

A101 Yaptığı Kampanya İle Gündemde

Ülkemizde özellikle son dönemlerde ekonominin kötüye gitmesiyle birlikte indirimlere olan rağbetin büyük olması normaldir. Her güne yeni bir zam haberiyle uyandığımız bu günlerde insanlar ucuzluk marketlerinin yaptığı kampanyaları temel gereksinimlerini karşılayabilmek için bir fırsat olarak görüyor. Ucuzluk marketleri içinde önemli bir yere sahip markalar içinde yer alan A101 ülke geneline yayılan binlerce şubeye sahiptir.

Ekonomik ve nitelikli ürünlerle dikkat çeken market, hafta sonu yapacağı kampanya ile çok konuşuldu. Fırsat ürünlerinin neler olacağı pek çok kişi tarafından araştırılıyordu. Gıdadan temizlik malzemelerine kadar pek çok kategoride yapılan indirimler müşterilerin eksikliklerini tamamlaması için bir fırsat niteliğinde.

haber24.com özel haber