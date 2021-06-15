A101 3500 TL Maaşla Personel Alımı İlanı Verdi, Başvurular Başladı. a101 personel alımı ilanı başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? İş Başvurusu formu ve diğer bilgiler haberimizde...

Türkiye'nin en büyük mağazalar zincirinden olan A-101 üzerinden personel alımı ilanları başladı. A101 mağazalarında çalışmak isteyenler belirlenen şartlara uygun olursa, en az 3500 TL maaş alacaklar. İş Başvurusu yapacak olan kişiler, İŞKUR üzerinden veya A101 resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilirler. A101 iş başvurusu yapacak olan kişiler, A101 iş başvuru formunu eksiksiz doldurup, başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

A101 Personel Alımı ve İş İlanları

A101 Market zinciri, ülkemizde kaliteli ürünleri ucuza satmak için kurulan süpermarket zincirlerinden birisidir. Bir çok vatandaşın da alışveriş için tavsiye ettiği A101 market, gün geçtikçe mağazalarını daha çok yapmaya devam etmektedir. Mağaza 81 ilde de açılmaya devam ediyor. A101 market zinciri bu sebeple güncel personel alımı ilanlarını duyuruyor. Sizlerde bu iş ilanlarını takip ederek, başvurunuzu yapabilirsiniz. A101 marketlerinde çalışmak için bazı şartlar vardır. Şimdi dilerseniz bu şartlar nelerdir, bahsedelim...

A101 İş Başvurusu Şartları Nedir?

A101'de çalışmak için bazı şartlara ihtiyaç vardır.

Kişilerin TC vatandaşı olması,

Yaş Sınırı 18 ile 41 yaş arasında olması,

En az Lise mezunu olması

Yoğun iş temposunda çalışabilecek, güler yüzlü ve kabiliyetli olması,

Erkek adayların askerlik durumu olmaması

Engelli vatandaşlarımız için yapılan başvurularda, engellilik belgelerinin olması

Sağlık sorunu olmaması

Bu şartlara uygun olan kişiler, yeni personel ilanı başvurusunu yapabileceklerdir.

A101 3500 TL iş Başvurusu Nasıl Yapılır?

A101 iş başvurusu İŞKUR üzerinden yapılıyor. Bunun için İŞKUR kaydınızın olması gerekli. Daha önce İŞKUR için kayıt yaptırdıysanız, İş İlanlarına İŞKUR üzerinden başvuru yapabilirsiniz. İş İlanları başvurusunu kendi ikametgahınızda olan A101 marketlerine de şahsen giderek başvuru yapabiliyorsunuz. İnsan kaynakları üzerinden alacağınız form ile birlikte, iş başvurusu için bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

A101 marketlerinde çalışmak için, kasiyer, depo elemanı, beden işçisi, reyon elemanı gibi alımlar mevcuttur. İstediğiniz pozisyonda başvurunuzu bırakabilirsiniz. Başvuru sonrasında olumlu olursa, sizleri mülakata çağıracaklardır.