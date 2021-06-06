A-101'den Sonra, BİM, ŞOK ve Migros'da Faizsiz Kredi Verecek

Son zamanlarda alışveriş kredileri oldukça rağbet görmektedir. A-101 ile anlaşma sağlayan Garanti Bankası, A-101'den sonra Bim, ŞOK ve Migros ile de çalışma yapacağını duyurdu. Bu mağazalardan kredi başvurusu yaptığınız zaman, banka politikalarına göre değerlendirme yapılacak ve alacağınız ürünler için kredi ile ödeme yapabileceksiniz. Üstelik başvuru yapmak oldukça kolay. Şimdi sizlere Bim, ŞOK ve Migros'un faizsiz krediler ile ilgili bilgilerini verelim...

Kredi başvurusu daha önceki günlerde A-101 tarafından yapılacağı duyurulmuştu. 15 bin TL'ye kadar verilen bu kredilerde banka olarak Garanti BBVA aracılık yapacak. A-101 şubelerinden başvuru yaparak alacağınız elektronik ürün, mobilya ve diğer ürünler için ödemeleri kredi ile yapabileceksiniz. Üstelik bu krediler 36 ay vadeye kadar da bölünebilmektedir. Şimdi ise Bim, ŞOK ve Migros mağazası da bu kampanyaya dahil oldu.

Alışveriş Kredisi Nedir?

Bim, A-101, Şok ve Migros mağazalarında yapacağınız alışverişler ile ödemeleri yapacağınız kredi türüdür. Garanti BBVA bankası anlaşmalı olduğu mağazalarda 15 bin TL'ye kadar ürünler için fatura karşılığı kredi vermektedir. Sizlerde mobilya ürünü, elektronik ürün, PC, Cep telefonu gibi alımlarınız olacaksa ve bu ürünlerin parasını bulamadıysanız, Garanti BBVA aracılığı ile alışveriş kredisi alabileceksiniz. Alışveriş kredisi 36 ay vadeye kadar en az 750 TL en fazla da 15 bin TL olarak verilmektedir.

Kredi Başvuru Şartları Nedir?

Kredi alacak olan kişiler, banka kredi politikalarına uygun olması durumunda onay alabileceklerdir. Her başvuru yapan kişinin onay alamayacağını söylemek istiyoruz. Garanti BBVA politikalarına göre banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler 15 bin TL'ye kadar banka üzerinden onay alabileceklerdir. Banka kredi notu düşük olan kişiler ile birlikte bankalardan dolayı icralık olan kişiler maalesef onay alamayacaklardır. Kredi başvurusu yapmak için bankaya gitmenize de gerek yok.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu yapmak için hangi mağazadan işlem yapacaksanız, o mağaza kasiyer yardımı ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca online olarak da başvuru alınmaktadır. Garanti BBVA sitesi ve mağazaların resmi internet sitesinde de bu krediler ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Garanti BBVA aracılığı ile olacağı için bu mağazalara banka kendi ekranlarını kayıt ediyor. Sizler kredi başvurusu yaptığınızda hemen kredinizin onayını alacak ve onaylanan kredinize göre de fatura karşılığında kullanım yapacaksınız. Bu şekilde para vermeden alışveriş yapmış olacaksınız. Garanti BBVA bankası ayrıca ilk kredi taksitlerinde 3 ay erteleme imkanı da sunacaktır.