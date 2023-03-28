99.000 TL'ye kadar olan tüm banka borçlarınız için sizlere 2 banka tarafından yeni bir transfer kredisi başladı...

2 banka tarafından yapılan yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu paylaşıldı ve başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hem ihtiyaç kredisi ile birlikte hem de internet üzerinden kullanabilecekleri borç kapatma kredisi kampanyası duyurusu paylaşıldı. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası tarafından yapılan yeni açıklama ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların belirtilen şartlara uygun olarak Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilirken nakit kredi ihtiyacı olan vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verileceği açıklandı. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası yapmış oldukları yeni borç kapatma kredisi kampanyasında düşük faiz oranları ile birlikte bireysel kredi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşların uygun faizlerle ödemeleri hemen gerçekleştirileceği ve kredi ödemelerini hesaplarına yatıracağını açıkladı.

Garanti Bankası ve kredi kullanacak olan vatandaşların kamu Bankası hesabı üzerinden Ziraat Bankası aracılığı ile birlikte alabilecekleri bu ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılabilmeleri için başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman ödemeleri verileceği bir kredi paketi hazırlandı. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi ve Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere de 99.000 TL 24 ay vadeli olarak diğer bankalardaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için de sizlere destek ödemeleri verilmektedir.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için belirli şartlara uygun olarak işlemlerinizi gerçekleştirmeniz halinde Kredi ödemelerini hesaplarınıza yatırabilecek ve bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi işlemlerinizi gerçekleştirerek nakit kullanabileceksiniz. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşları 99.000 TL'ye kadar hemen ödeme vereceğini ve kredi işlemlerini hesaplarına yatıracağını açıkladı.