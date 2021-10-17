99.000 TL Kredi Ödemesi Yarın Başlıyor, Son Dakika Olarak 4 Banka Duyurdu: ATM'den ve Online Kullanılacak

Son dakika kredi haberi geldi. 99.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlere 4 banka kampanya duyurusu yaptı. 99.000 TL ve 24 ay vadeli kredi için Ziraat Bankası, İş bankası, TEB ve Garanti BBVA bankaları kampanya yaptığını duyurdu. Bu bankalar üzerinden hemen başvuru yaparak, yarından itibaren kredi onayı alabileceksiniz. 99.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanan müşteriler, bu krediler ile birlikte ayrıca diğer bankadaki borçlarını da kapatabileceklerdir. Ziraat Bankası, İş bankası, TEB ve Garanti BBVA kendi resmi internet sitelerinden de düşük faizli olarak bu kredilerin ödeneceğini, kredi notu iyi olan kişiler ise gelir belgesiz kredi alacağını söylediler.

Ziraat Bankası 99.000 TL Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden 99.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, belirlenen şartlar dahilinde hemen kredi kullanabileceklerdir. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek, bu bankanın yeni başlatmış olduğu kredi kampanyası olan ve sadece bireysel olarak verilecek 99.000 TL kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Gelir belgeniz ve kimliğinizle banka şubesine gittikten sonra onay alabileceksiniz.

İş bankası 99.000 TL Gelir Belgesiz Verecek

İş bankası yaptığı düşük faizli 99 bin TL kredi kampanyası için son dakika duyurusunda, kredileri gelir belgesiz olarak vereceğini duyurdu. 99.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, 3 ay ertelemeli ve 24 ay vadeli olarak kredi alabilecek. Size en yakın İş Bankası şubesine giderek, buradan başvuru yapabilirsiniz. Onaylanan kredi ile diğer banka borçlarınızı kapatabilirsiniz.

TEB Bankası Kesin Onaylı 99 bin TL Kredi Başlattı

TEB bankası üzerinden kesin onaylı olarak 99.000 TL kredi kampanyası başladı... Son dakika olarak yayınlanan bu haberde, ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar 50.000 TL, 50.000 TL üzerinde ise yeni yasa gereği 24 ay vadeli kredi alabilecekler. Size en yakın TEB bankası şubesinden sadece kimlikle işlem yapabilirsiniz.

Garanti BBVA 99.000 TL'ye Kadar Onay Verecek...

99.000 TL kredi kampanyası yapan 4.banka Garanti BBVA, son dakika kampanyası olarak işlem yapıyor. Banka düşük faizlerle bu krediyi sadece emekliye veriyor. Emekli olan kişiler, uygun faizlerle alacakları bu kredilerde, şartlara uygun olması durumunda hesaplarına aktarıyor. Çalışan kişiler ise bu krediler için başvuru yapabilir ve bu kredilerde gelir belgesi vererek kredi kullanabilir. Size en yakın Garanti BBVA bankası şubesine giderek kredi kullanabilirsiniz.