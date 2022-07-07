9000 TL Emekli Ödemesi Bugün İtibariyle Başladı!

Emekli olan vatandaşlar, 9000 TL'ye kadar emekli ödemesi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilir ve nakit kullanabilirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden 9000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından sadece kamu bankaları üzerinden yararlanabiliyor. Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilir ve yine hızlı bir şekilde hesaplarınıza ödeme alabilirsiniz.

9000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olmaları durumunda 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirebilir ve 9000 TL kredi kullanabilirler. Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada daha önce kredi alsanız bile sizlere 9000 TL'ye kadar ödeme verilmektedir.

Başvuruları nasıl yapılır?

9000 TL, emekliler için verilecek olan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler eğer banka şubelerine gidecek zamanları yok ise bankanın internet bankacılığı uygulamasını kullanabiliyor. Emekli maaşınızı hangi bankadan alıyorsanız o bankadaki emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulamasına gelebilir veya resmi internet sitesi üzerinden bireysel internet bankacılığına giriş yapabilirsiniz. Bu şekilde yapmış olduğunuz günü sonrasında kredi başvurunuzu gerçekleştirecek ve onaylanan tutarı yine banka şubelerine gitmeden hesabınıza internet bankacılığı uygulaması aracılığı ile yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek kimlikleriniz ile birlikte de kredi başvurusunda bulunabileceğinizi söylemek istiyoruz. Size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz.