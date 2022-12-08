9 Aralık EYT son dakika haberi: EYT'de yaş şartı neden geldi? Tüm formüller değişti! Bu durum can yakar

Kişilere sağlanan hizmetlerin birinci sınıf olanaklar dahilinde gerçekleşmesi son günlerde kişileri heyecanlandıran gelişmeler arasında bulunuyor. Sürecin en iyi koşullarda planlanası ve hızlı hizmetler kapsamında gerçekleşmesi sürecin pozitif yönde ilerlemesinde etkili oluyor. EYT’liler kendileri için yapılan görüşmeleri çok ciddi şekilde takip ediyor. Bir süredir bu hakların kendilerine verilmesi konusunda baskı yapan ve emeklilik için gün sayanlar bir an önce karaların verilmesini istiyorlar.

EYT'de Yaş Şartının Neden Geldiği Belli Oldu

Daha evvel gündemde olmayan yaş koşulunun sebebi ise SGK'nın yalnızca 700 bin vatandaşın emekliliğini kaldırabileceğine dair rapor vermesi olarak gösteriliyor. Türkiye Gazetesi'nde bulunan haberde SGK'nın bu raporundan sonra yaş sınırının gündeme geldiği, 2 milyon bireyin bir anda emekli edilmesinin bütçeye mühim bir getireceği, bu sebepten dolayı yaş koşulunun konulabileceği aktarıldı.

EYT Formülleri Masaya Yatırılıyor!

Çalışmaların hız kazanmasıyla beraber EYT formüllerinin her açıdan ayrıcalıklı bir hizmet süreci kapsamında gerçekleşmesi kişileri memnun ediyor. Formüllerin masaya getirilmesiyle beraber 5000 ile 7000 iş günü kapsamında olanaklar dahilinde sürecin gelişimi herkesi heyecanlandıran en önemli gelişmelerden bir tanesi konumunda bulunuyor.

Son günlerde hizmet sahasını genişleten bakanlık EYT formüleriyle ilgili yeni düzenlemeleri nihayet açıkladı. Yeni düzenlemelerle beraber fırsatlarla dolu bir hizmetten kişiler yararlanma ayrıcalığına sahip olabilecekler.

Çalışmaların hızlanmasıyla beraber bakanlık yeni formüllerini kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor. Bu çalışmaların hız kazanması birçok kişiyi memnun ediyor.

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