Ağustos ayının 9. gününde döviz kurlarında meydana gelen son gelişmeler pek çok kişinin merakını cezbetti. Yatırımcılar son bir ayda rekorlar kıran döviz kurunun yükselmeye devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Parasını dövizde tutmayı tercih eden vatandaşlar bugün dolar ve euronun Türk Lirası (TL) cinsinden ne kadar ettiğini ve son kur durumunun ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte güncel rakamlar.

REZERV ARTIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Finans uzmanları, Merkez Bankası'nın net rezervlerinin geçtiğimiz hafta içinde yaklaşık 5 milyar dolarlık kayda değer bir artış gösterdiğini hesapladılar. Toplam rezervler de aynı dönemde yaklaşık 2 milyar dolarlık kayda değer bir büyüme yaşadı. Bu önemli değişimler, seçimlerin ardından başlatılan rasyonel politikalara doğru paradigma değişimine bağlanıyor.

Sektör uzmanları, ağustos ayı boyunca rezerv artırma ivmesinin korunmasının son derece önemli olduğunun altını çiziyor. Bu ay, rekor düzeyde ZK (Zorunlu Karşılık Oranı) iadesine tanıklık edecek. Finans uzmanları ağustos ayı için 45-50 milyar dolarlık bir ZK iadesi akışı öngörüyor. Ayrıca, önümüzdeki ayın kur farkı ödemelerinin zirvesine tanıklık edeceğini ve başka bir finansal karmaşıklık katmanı ekleyeceğini titizlikle tahmin ediyorlar. Avrupa Birliği’nin dışında kalan bölgelerden ve mevcut serbest ticaret anlaşmalarına sahip ülkelerden yapılan mücevher ithalatında artık yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak. Eş zamanlı olarak, Borsa İstanbul üyesi değerli metal aracı kurumları tarafından yönetilen işlenmemiş altın ithalatı için yeni bir "kota uygulaması" çerçevesi uygulamaya konulacak.

9 AĞUSTOS 2023 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Dolar ve Türk lirası arasındaki döviz kuru (Dolar/TL) 27 eşiğini aştı. Buna karşılık, avro ve Türk Lirası arasındaki döviz kuru (Avro/TRY) 30 zirve değerine yakın yatay bir seyir izlemeye devam ediyor. Finans uzmanları, önümüzdeki ağustos ayının KKM kur farkı ödemelerinin zirvesine tanıklık edeceğini tahmin ediyor.