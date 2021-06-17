851 TL Taksitle, 50000 TL Konut Kredisi Sahibi ve Ev Sahibi Olun. Konut kredisi ile ev sahibi olmak isteyenlere kamu bankasından uygun faizle kampanya başladı. Konut kredisi ile ev sahibi olmak isteyen kişilere 50000 TL konut kredisi alırlarsa, 120 ay vadeli 851 TL taksitle kredi kullanabilirler. Kamu bankası olan Ziraat Bankası, bu kredi kampanyası için müşterilerine yeni duyurusunu yaptı.

50000 TL kadar konut kredisi almak istediğiniz zaman banka sizlere 120 ay vadeli ve aylık taksit ödemesi de 851 TL olarak kredi kullandıracaktır. Bir ev sahibi olmak isteyen kişinin en büyük avantajı bankalardan kredi alabilmesidir. Ev sahibi olmak için gerekli parayı bulamadıysanız, bankalar üzerinden kredi başvurusu yaparak, hemen anında kredi onayı alabileceksiniz. 851 TL taksitle alacağınız konut kredisi kampanyasını Ziraat Bankası yaptı. Ziraat Bankası ile bu kredileri kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, uygun faizlerle kredilerini anında alabileceklerdir. 120 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde kredi 50000 TL kullanıldığı zaman banka 851 TL taksit imkanı sağlayacaktır. Banka belirli şartlara uygun olan müşterilerin kredilerini kullandırmaktadır.

1.37 faiz oranı ile sizlere kredi imkanı sağlanıyor. Bu faiz oranlarından daha düşük faiz oranlarında kredi kullanmak istiyorsanız, Ziraat Bankası'nın anlaşmalı olduğu firmalardan ev almanız gerekmektedir. Üstelik sıfır ev alan kişilere 0.77 faiz oranları ile ekspertiz değerinin 0'üne kadar kredi verilecektir. Bu kredi kampanyası sadece anlaşmalı firmalar için geçerlidir.

Şartlar Nedir?

50000 TL konut kredisi ve 851 TL aylık ödemeli kredi kampanyasına katılmak isteyenler ise, alacakları evin 500 bin TL değerine kadar