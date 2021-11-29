850 TL Ödemeler, PTT Üzerinden ve Kamu Bankaları Üzerinden Veriliyor, SGK Prim Şartı Olmadan Başvuru Yapılıyor

Çalışmaya engeli bulunmayan herkes hem mevcut durumlarını rahat geçirmek hem de gelecekteki zamanlarını garanti altına almak adına çalışıyor. Bu çalışmanın en büyük motivasyonu ise gelecekte emekli olarak ailelerine ve kendilerine bakım sağlamak ve zaman ayırmak oluyor. Ancak herkesin hayalleri gerçekleşmeyebilir ve emeklilik her zaman hak edilemeyebilir.

Emekli olmak için önce belirli bir hizmet süresi ve de yaş limitini doldurmak gereklidir. Buna ek olarak, belli bir süre içinde prim ödemesinin de yapılmış olması gereklidir. Ancak bazı vatandaşlar iş hayatında yıllarını harcasa da emeklilik hakkını hak edemiyor. Bu gibi durumlarda ise ilk akla gelen, o kişilerin yaşlandıklarında nasıl geçim sağlayacakları oluyor. Ancak devletimiz bu vatandaşları desteklemeye devam ediyor.

Emekli Olamayan Mağdur Olmuyor!

65 yaşını doldurmuş fakat emekli olamamış kişiler SGK tarafından yaşayabilecekleri mağduriyetin önüne geçmek için yaşlılık aylığı bağlıyor. Bu aylığı almak için kişilerin bazı koşulları yerine getiriyor olması lazım. Bu şartların başında ise kesinlikle belirli bir yaşı doldurmak geliyor. Buna ek olarak da SGK’dan herhangi bir şekilde maaş almıyor olmak gerekli ayrıca başvuru yapıldığı esnada, bir iş yerinde SGK’lı olarak çalışmıyor olmak gereklidir.

Yaşlılık Maaşı Alabilmek İçin Gerekli Koşullar!

Yaşlılık maaşı alabilmek için gerekli yaş sınırı, kişilerin çalışmaya ya da sigorta başlangıç tarihlerine göre değişmektedir. Örneğin 8.9.1976 tarihi önce sigortası olan erkekler ile 8.9.1981 tarihi öncesi sigortalı olan kadınlar 50, erkek 55 yaşını doldurduysa ve en az 5000 prim günü ödemesine sahip olan kadınlar 50, erkekler 55 yaşında; 15 yıldan beri sigortası olan ve de en az 3600 prim günü ödemesine sahip olan kadınlar 20, erkekler 25 yıllık sigortalı bulunan ve de en az 5000 prim günü ödemesine sahip olanlar yaşlılık aylığını alabilmeye hak kazanıyor.

İlk kez 8.9.1999 ile 30.4.2008 tarihleri arasında sigortalı şekilde çalışmaya başlayanlar için yaşlılık aylığı hakkı kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında oluyor. Ayrıca ez az 7000 prim ödeme gününe sahip olması gerekiyor. Buna ek olarak 25 yıllık sigortalı olması ve 4500 prim ödeme gününe sahip olması gerekiyor.