Son dakika gelişmesine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emeklilere yönelik seyyanen zam çağrısı AK Parti tarafından olumlu karşılandı. Bu haber, milyonlarca emekliyi sevindirecek nitelikte. Emekli maaşlarına ek zam yapılması için yeşil ışık yakıldı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün yapılması planlanan emekli zammı görüşmeleri bugüne ertelenmişti. Bugün meclise sunulacak olan ek teklif ile emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması bekleniyor. Peki, emekli maaşlarına ne kadar ek zam gelecek? Seyyanen zam tutarı ne olacak? İşte emekli maaş zammı hakkındaki detaylar...

Dün gerçekleşen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti toplantısında yaptığı açıklamalarla emekli maaş zammı tartışmaları hız kazandı. Bahçeli, emekli maaşlarına ek zam yapılması gerektiğini savunarak AK Parti'ye çağrıda bulundu. Mevcut zam oranının yetersiz olduğunu ifade eden Bahçeli, memurlara yapılan gibi tüm emeklilere 8.077 TL seyyanen zam yapılması gerektiğini dile getirdi. Bu çağrıya AK Parti'den de cevap geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emekli maaşlarına gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının %25 olduğunu açıkladı. Güler, emekli maaşlarına yönelik talep ve itirazların olduğunu belirterek oransal olarak daha yüksek beklentilerin olduğunu ve bunun da mümkün olduğunu söyledi. Bütçe dengesinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Güler, emekli maaşları konusunda önemli çaba sarf edildiğini ve bundan sonra da gayretlerinin süreceğini ifade etti.

Bu gelişmeyle birlikte AK Parti'den emekli maaş zammı için yeşil ışık yanmış oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün saat 14.00'te başlayacak olan görüşmeler öncesinde yeni bir teklifin meclise sunulması bekleniyor. Emekli maaşlarına yapılacak ek zam miktarı henüz kesinleşmemiş olsa da, bu gelişme emekliler arasında umut ve heyecan yaratmış durumda.