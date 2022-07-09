8-6-4-2-0 Son Hanesi TC Kimlik Numarası Olan Kişilere: 50.000 TL Net Ödeme Verilecek!

Tc kimlik numarası son hanesine göre, 50000 TL kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyadan, nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek, kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır. Kampanyayı başlatan Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmak istiyorsanız, TC kimlik numaramıza göre, 50000 TL'ye kadar ödeme almanız mümkün olmaktadır. Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşlar ile birlikte daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanarak düzenli ödemeler yapmış olan vatandaşlar, bu bankalardan kredi onayı alabilmektedir.

BAŞVURU

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde başvuru yapmak istiyorsanız bu bankaların SMS kredi servisini kullanarak istediğiniz zaman oturduğunuz yerden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise SMS, ihtiyaç kredisi başvurusunu şu şekilde yapabiliyor. Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numarasını yazın boşluk bırakın ve aylık gelirini yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak gönderin. yapı Kredi Bankası üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verir ve onaylanan kredi tutarını söyler.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, ayrıca banka şubelerine gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecekleri mobil uygulamalar üzerinden de işlemlerini yapabiliyor. Banka hesap numaranız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler internet bankacılığı şifresi alarak kredi başvurusunda bulunmak için mobil uygulamalar üzerinden işlem yapabilir.