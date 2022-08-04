8-2-4 TC kimlik numarası son hanesi olanlara 23000 TL ödeme ile ilgili açıklama yapıldı!

23000 TL nakit ihtiyacı olan vatandaşlar TC kimlik numaraları üzerinden yapılan sorgulama sonrasında banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden hemen onay alabilecekler. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, yaptığı bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak 23000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi vereceğini açıkladı. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, işlemlerini yapacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunulmaktadır.

Yapılacak olan başvurularda özellikle bireysel ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hazlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere hızlı bir şekilde işlem yapacak olan bu iki banka üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için banka şartlarına da uygun olması gerekmektedir. Daha önce bankalardan kredi kullanmış veya kredi kartı kullanmış olan kişiler düzenli olarak ödemeler yapmış ise bankalardan Akbank ve Yapı Kredi Bankası olarak kredi alabilmektedir.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapabileceğiniz SMS Kredi Servisi bulunmaktadır. 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı göndermeniz durumunda işlemleriniz 5 dakika içerisinde gerçekleştirilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek veya bankada hesabı olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 23000 TL hesabına yatırabilir.

YAPI KREDİ BANKASI

Bireysel ihtiyaç kredisi 23000 TL kredi kullanmak isteyen kişilerin, Yapı Kredi Bankası, SMS ile servis yaparak ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda bankadan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirmiş olacaksınız. Banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden de işlemlerinizi yaparak hızlı bir şekilde kredi kullanabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hızlı bir şekilde kredi kullandırılmaktadır. En yakın banka şubesine giderek işlemlerini yapacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri istedikleri zaman kullanabilirler.