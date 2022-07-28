8-0-2-4-6 TC Kimlik Numarası Son Hanesi Olan Kişilere Müjde, Bankadan Sizlere 33.000 TL Ödeme Veriliyor

TC kimlik numarası sorgulaması yapıldıktan sonra Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından verilen yeni kampanya gündem oldu. TC kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapıldıktan hemen sonra başvurunuzu yapabilecek ve nakit kullanabileceksiniz. Kredi almak isteyenlere hemen ödemeli nakit verilmektedir. TC kimlik numarası üzerinden nakit kredi kullanmak isteyenler Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden başvuru yapma imkanından faydalanacaklardır. Nakit kredi almak istiyorsanız sizlerde bu bankadan hemen işlem yapabileceksiniz.

AKBANK

Kredi puanı 1200 ve üzerinde olan herkes için başvuru yapma imkanı sunuluyor. Bankadan kredi almak isteyenlere 5 dakika içinde sonuç veriliyor. Başvuru yaparak kredi almak isteyenler bu bankadan hemen işlem yapacak ve kredi kullanabileceklerdir. Kredi puanı 1200 ve üzerinde olan kişilere, banka 33000 TL kredi verecek. Banka bu kredi için SMS ile başvuru alacak.

SMS ile başvuru için KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atılması gerekiyor. Bu şekilde atılan mesajlar ile birlikte kredinizi hemen hesaba yatıracaksınız. Akbank direkt uygulaması da sizlere destek vermektedir.

YAPI KREDİ BANKASI

33.000 TL tc kimlik numarasına göre kredi alacak kişilere Yapı kredi bankası da destek veriyor. Kredi desteği için bankanın kredi notu uygun olan müşterilerin başvuruları değerlendiriliyor. Nakit ihtiyacı olan herkes başvuru yaparak bu bankadan 5 dakika içinde kredi sonucunu öğreneceklerdir. BİREYSEL TC KİMLİK ve AYLIK gelir yazarak bu mesajı 4411 numarasına mesaj atan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve onay alan krediyi de hesaba atacaksınız. Yapı kredi bankası müşterisi olan kişiler ise bankaya gitmeden mobil uygulamadan işlem yapabilir.