7'den 77'ye herkesi mutlu edecek haber geldi! 10 milyon kişiyi ilgilendiren ödemelerde artış yaşandı!

10 milyon kişiyi ilgilendiren ödemelerde artış yaşandı! 7'den 77'ye herkesi mutlu edecek haber geldi! Geçen hafta asgari ücretin 8.500 TL olarak açıklanmasının ardından evde bakım maaşı, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi pek çok kalemde ödenen tutar 1 Ocak 2023 itibariyle artacak. Bu destekten yararlanan kişiler şimdi yeni tutarları bilmek üzere araştırmalarını arttırdı.

Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla devlet vatandaşlara destek ödemesi yapıyor. İşsizlik maaşı başta olmak üzere evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı gibi pek çok destek ödemesinde büyük artış yaşanacak. Ödeme alan milyonlarca kişinin merak ettiği yeni ücretleri haberimizde sizlere aktarıyoruz. İşte kalem kalem yapılan destek ödemelerinin son artışla birlikte durumu...

2023'ÜN İLK GÜNÜYLE BİRLİKTE ARTACAK

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren destek ve yardım ödemelerinde 2023'ün ilk günüyle birlikte artış olacak.

KALEM KALEM HESAPLANDI

Asgari ücretin 8.500 TL olarak açıklanmasının ardından evde bakım maaşı, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı da artacak.

İŞSİZLİK MAAŞI EN DÜŞÜK...

İşsizlik maaşı yeni dönemle birlikte en düşük 4 bin 3 lira olacak ve 8 bin 6 liraya kadar yükselecek.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 itibariyle yüz binlerce kişiye ödenen evde bakım maaşı yeni artışla 5 bin 671 TL'ye yükselmiş olacak.

65 AY MAAŞI NE KADAR?

65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da duyuruldu. Yapılan son artışla birlikte yeni ödeme tutarı 2 bin 604 lira oldu.

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