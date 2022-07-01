7den 70’e Başvuru Yapan Herkes, yüzde ‘0’ Faiz İle Ödeme Alabiliyor!

Halk Bankası Türkiye’deki kamu bankalarının gerçekleştirmeyi hedeflediği bir çok konuda vatandaşa destek kalemi olarak sunmaya ve yapmaya devam etmektedir. Bu konuda Türkiye’deki girişimcileri ve kadın girişimci verilen destekler %0 faiz oranı ile beraber bu banka tarafından oldukça esnek bir şekilde verilmektedir. Kadın girişimcileri Halkbank tarafından bu şekilde destekleniyor olmazsa ülkemiz açısından önemli bir girişim o sorunu ortaya koyduğu gibi verilen desteklerin kapsamları da her geçen gün artış göstermektedir.

Halkbank kadın girişimciler için kredi kampanya detayları neler?

Halk Bankası tarafından ülkemizdeki kadın girişimcilerin hemen hemen hepsini yönelik olarak sunulan kredi ve nakit desteği, özellikle sıfır faiz uygulaması sayesinde girişimcilerin bütçelerin oldukça büyük seviyelerde rahatlatmaktadır. Özellikle 30 yaşını tamamlamamış olan ve kadın girişimci statüsünde iş yapmak isteyen bütün kadınlar için 100.000 TL limitli bütün kredi limitlerinde sıfır faiz uygulaması gerçekleştirilerek iş dünyasında kadınların olabildiğince kendi başına hareket etmesini önemli bir imkan tanınmaktadır.

Halkbank tarafından verilen bu kredi imkanından faydalanabilmek için ise kadınların KOSGEB tarafından verilen uygulamalı eğitim sertifikasına sahip olması ve belirli bir yaş sınırının altında olması gerekmektedir. Üstelik bu belgelere ek olarak bir yıllık ustalık belgesi bulunan kadın girişimcilere de 250.000 TL limit dahilinde alarak kredi imkanları yine %0 oranında faizli olarak verilmektedir. Ülkemizdeki bütün girişimcilerin desteği olan Halkbank faaliyetlerine aralıksız olarak devam etmektedir.