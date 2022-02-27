77.000 TL Borç Kapatma ve İhtiyaç Kredisi Veriliyor! Bahar Kredisi Rekor Kırdı!

77 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi veya bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya başlatan Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile vatandaşlara Kredi imkanı sunmaya devam etmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 77 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi onayı alabilmektedir.

Ziraat Bankası 24 ay vadeye kadar 77.000 TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşların diğer bankadaki olan güncel kredi kartı ve kredi borçlarımı da ihtiyaç kredisi içine sokarak tüm banka borçları ile birlikte tek bir yere ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Sizlerde Bu bankanın yapmış olduğu kampanyaya katılarak ihtiyacınız hangi yönde ise bu krediyi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası 77 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden yapabilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası üzerinden kullanacağınız bu krediler de 36 ay vadeye kadar kredi almak istiyorsanız banka şubelerine gitmeden 50.000 tl ye kadar başvuru yapmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası başlattığı bu Kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere emekli olması durumunda emekli maaşını kendi Bankasından almasını istemektedir. Sigortalı olarak çalışacak olan vatandaşlar kredi almak istiyorlarsa en az son iş yerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması gerekiyor.

Kampanya Kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak için başvurularını banka şubelerinden banka internet sitesi üzerinden ve müşteri hizmetleri numarasından yapabildikleri gibi daha önce Kredi kullanan kişiler kredilerine mobil uygulama aracılığı ile de yapabiliyor.