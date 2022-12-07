7.500 TL'nizi trink çekmenin vakti geldi! 0.98 ucuz faiz farkıyla sevinçten dört köşe olacaksınız!

0.98 ucuz faiz farkıyla sevinçten dört köşe olacaksınız! 7.500 TL'nizi trink çekmenin vakti geldi! Nakit para ihtiyacı olanlar 6, 9 ve 12 ay vade seçenekleriyle bankaların ihtiyaç kredisini ya da nakit avans imkanlarını tercih ediyor. Garanti BBVA özel müşterileri için fırsat sunan nadir bankalardan birisi oldu. Bankanın müşterilerine 1.30 faiz oranıyla nakit avans imkanı sağladığı görüldü. Öte yandan QNB Finansbank müşterisine özel tanışma kredisi ile 0.98 imkanı sundu.

Yüz binlerce kişi nakit para akışı ihtiyacı duyuyor. Bu konuda da bankalar imdada yetişiyor ve sunulan imkanlar nakit sıkıntısını çözüyor. Son dönemde nakit avans imkanı son derece popüler oldu. Bankalar müşterilerine ya da müşterisi olmayı isteyenlere özel yeni kampanyalar oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Garanti Bankası'nın müşterisine sunduğu 1.30'luk nakit avans imkanı göz kamaştırdı.

GARANTİ BBVA

Faiz oranı:

%1.30

Vade:

6-12 ay arası

Nakit avans:

7.500 TL

DENİZBANK

Faiz oranı:

%0

Vade:

6 ay

Taksitli avans:

10.000 TL

ENPARA

Faiz Oranı

%1,49

Aylık Taksit

703,22 TL

Toplam Ödeme

8.438,64 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı

%0,98

Aylık Taksit

675,88 TL

Toplam Ödeme

8.148,06 TL

TEB

Faiz Oranı

%1,64

Aylık Taksit

711,38 TL

Toplam Ödeme

8.574,06 TL

AKBANK

Faiz Oranı

%1,97

Aylık Taksit

729,49 TL

Toplam Ödeme

8.791,38 TL

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