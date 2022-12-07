7.500 TL'nizi trink çekmenin vakti geldi! 0.98 ucuz faiz farkıyla sevinçten dört köşe olacaksınız!
İhtiyaç kredileri ve özellikle son döneme damgasını vuran kampanyalardan birisi oldu. Nakit sıkıntınız anında çözüme kavuşuyor.
0.98 ucuz faiz farkıyla sevinçten dört köşe olacaksınız! 7.500 TL'nizi trink çekmenin vakti geldi! Nakit para ihtiyacı olanlar 6, 9 ve 12 ay vade seçenekleriyle bankaların ihtiyaç kredisini ya da nakit avans imkanlarını tercih ediyor. Garanti BBVA özel müşterileri için fırsat sunan nadir bankalardan birisi oldu. Bankanın müşterilerine 1.30 faiz oranıyla nakit avans imkanı sağladığı görüldü. Öte yandan QNB Finansbank müşterisine özel tanışma kredisi ile 0.98 imkanı sundu.
Yüz binlerce kişi nakit para akışı ihtiyacı duyuyor. Bu konuda da bankalar imdada yetişiyor ve sunulan imkanlar nakit sıkıntısını çözüyor. Son dönemde nakit avans imkanı son derece popüler oldu. Bankalar müşterilerine ya da müşterisi olmayı isteyenlere özel yeni kampanyalar oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Garanti Bankası'nın müşterisine sunduğu 1.30'luk nakit avans imkanı göz kamaştırdı.
GARANTİ BBVA
Faiz oranı:
%1.30
Vade:
6-12 ay arası
Nakit avans:
7.500 TL
DENİZBANK
Faiz oranı:
%0
Vade:
6 ay
Taksitli avans:
10.000 TL
ENPARA
Faiz Oranı
%1,49
Aylık Taksit
703,22 TL
Toplam Ödeme
8.438,64 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı
%0,98
Aylık Taksit
675,88 TL
Toplam Ödeme
8.148,06 TL
TEB
Faiz Oranı
%1,64
Aylık Taksit
711,38 TL
Toplam Ödeme
8.574,06 TL
AKBANK
Faiz Oranı
%1,97
Aylık Taksit
729,49 TL
Toplam Ödeme
8.791,38 TL
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