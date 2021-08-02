7500 TL Sadece Kimlik Numarası ve IBAN Numaranıza Yatacak! TC Vatandaşı Olmanız Yeterli

7500 TL Sadece Kimlik Numaranız ile IBAN Numaranıza Yatacak! TC Vatandaşı Olmanız Yeterli. Sizlerde acil ihtiyacınızda 7500 TL alabileceksiniz. Son dakika olarak yapılacak bu kampanyada bankalardan hızlı ve anında kredi başvurusu yaparak hemen sonuç alabileceksiniz. Sizlerde eğer kredi ihtiyacınız varsa son dakika kampanyası yapan vereceğimiz bankalar üzerinden işlem yapabilir ve 36 ay vadeye kadar 7500 TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler genellikle kredi başvurularını yapmadan önce banka kredi notunu öğrenirler. Eğer kredi notunuz 1100 ve üzerinde ise bankalar sizlere kredi verir.

7500 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerde belirli şartlara uygun olmaları durumunda kredi onayı alacaklardır. 7.500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız vereceğimiz bankalardan kredi kullanmadan önce bu kredi puanınızı öğrenmeniz gerekiyor. Kredi puanını öğrenmek için bankaların internet bankacılığını kullanabilir veya Findeks Sitesi üzerinden kredi notunuz öğrenebilirsiniz.

Akbank 7500 TL ihtiyaç kredisi

Akbank üzerinden kredi kullanmak isteyen müşteriler kredi notu uygun olması durumunda bu kredileri banka şubelerinden ve internet bankacılığı üzerinden kullanabiliyor. Akbank kredi başvurusu onay olup olmadığını merak ediyorsanız, Kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak 44 25 mesaj gönderin. Gönderdiğiniz mesaj sonrasında banka sizlere ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak ve bu başvuru sonucunu hemen cep telefonunuza mesaj ile gönderecektir.

Kredi onayı alırsanız en yakın Akbank şubesine giderek gişelerden veya bireysel temsilci üzerinden kimliğiniz ile birlikte onaylı olan tutar kadar kredinizi kullanabilirsiniz. Akbank 36 ay vadeye kadar bu kredileri vermektedir. Akbank üzerinden alacağınız bu krediler de 3 ay erteleme de yapabiliyorsunuz. Ayrıca 7500 TL gibi düşük limitli kredilerde banka internet bankacılığını kullanan kişilere şubelere gitmeden kredi veriyor. Akbank uygulamasına girerek kredi başvurusu yapabilir onaylanan krediyi hesabınıza atabilirsiniz.

TEB 7500 TL ihtiyaç kredisi

TEB Bankası üzerinden de 7.500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapan müşteriler şartlara uygun olmaları durumunda bu banka üzerinden 7.500 TL'ye kadar kredilerine hızlı bir şekilde alabilmektedirler. TEB Bankası 7.500 TL ihtiyaç kredisi için bankaya SMS atabilirsiniz kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj göndererek ne kadar onay olacağınızı mesaj ile öğrenebiliyorsunuz. Aldığınız onaylı mesaj ile birlikte en yakın TEB Bankası'ndan veya bankanın internet bankacılığını kullanarak kredinizi kullanabilirsiniz. TEB Bankası 36 ay vadeye kadar kredi vermektedir. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de sizin kredi puanınıza göre de faiz oranı uygulanır bu şekilde onay alabilirsiniz.

QNB Finansbank 7500 TL ihtiyaç kredisi

QNB Finansbank üzerinden de 7.500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapılıyor. Size en yakın QNB Finansbank şubesine giderek veya bankanın 50/30 numarasına SMS atarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kimlik numaranızı 50 30'a gönderdikten sonra eğer onay alırsanız bu bankada hesabınızın olması durumunda internet bankacılığı üzerinden de kredi kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank 7.500 TL'ye kadar verilen bu krediler de 36 ay vade ve ilk 3 ay taksit erteleme yapılmaktadır. Ayrıca size en yakın banka şubesine giderek de sadece kimliğinizle başvuru yapabiliyorsunuz. Sadece kimliğinizle yaptığınız başvuru sonrasında onay alırsanız, kredinizi hızlı bir şekilde kullanılabilir ve aynı gün içerisinde ayrıca kredi kartı başvurusu yaparak kartınızda banka şubesinden alabilirsiniz. QNB Finansbank'ın internet bankacılığını kullanan kişiler banka şubelerine gitmeden tüm bankacılık işlemlerini yapıyor. Ayrıca internet bankacılığı üzerinden de kredi başvurusu yapılmaktadır. Şifreniz ile birlikte giriş yaptıktan sonra krediler bölümünden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve onaylanan krediyi hemen kullanabilirsiniz.