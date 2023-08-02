Emekli olan vatandaşlar, ihtiyaçlarına hızlı ve kolay bir şekilde çözüm bulmak için Garanti Bankası'nın özel kredi kampanyasından yararlanabilirler. Garanti Bankası, emekli maaşını kendi bankası üzerinden alan vatandaşlara 8000 TL'ye kadar bayram için hızlı bir şekilde kredi veriyor ve bu kredilerde ilk taksit ödemesini 90 gün erteliyor. Emekli maaşını Garanti Bankası üzerinden alanlar, 36 ay vadeli olarak bu kredi kampanyasına katılabilir ve hızlıca işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca, diğer bankalardaki borçlarından sıkılanlar da banka kredi puanına göre onay alarak 8000 TL'ye kadar ödeme alabilirler.

Emekli maaşınızı ilk defa Garanti Bankası'na taşıyorsanız ve diğer bankalardaki borçlarınızdan da kurtulmak istiyorsanız, banka size ihtiyaç kredisi ve borç transferi kredisi adı altında krediler sunarak yüksek TL kredi ödemesi yapmanıza olanak sağlar. Başvurunuz 5 dakika içinde sonuçlandırılır ve onaylanan tutar aynı gün içinde hesabınıza yatırılır.

Garanti Bankası'nın Emekli Kredisi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda en yakın banka şubesine kimlikleriyle birlikte başvurabilirler. Garanti Bankası, 75 yaşına kadar olan emekliler için kredi imkanı sağlamaktadır. Emekli maaşı olan vatandaşlar 75000 TL'ye kadar kredi kullanabilirken, 36 ay vadeli kredi imkanı sadece 50000 TL için verilmektedir. Başvurularınızı internet sitesi veya internet bankacılığı üzerinden de kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Bu özel kampanya sayesinde emekli olan vatandaşlar, ihtiyaçlarına uygun kredi imkanlarından yararlanarak finansal güvencelerini sağlayabilirler. Garanti Bankası'nın sunduğu avantajlarla birlikte, emekli maaşınızı taşıyarak ek nakit desteği alabilir ve hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.