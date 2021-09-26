72 Yaşındaki Adama Cami Çıkışında Kan Davası Kurşunu!

72 yaşındaki Veysi Özbey, 4 sene önce ailesi ile birlikte Diyarbakır'dan Denizli'ye kan davası sebebi ile göç etmişti. Yaşlı adam, yatsı namazı kılması sonrasında cami çıkışında ise kurşunların hedefi oldu ve hayatını kaybetti. Kan davası sebebi ile kurulan pusuda ağır yaralanan Veysi Özbey isimli yaşlı adam, yapılan ihbar sonrasında kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Aile, 4 sene önce kan davası sebebiyle Diyarbakır'dan Denizli'ye göç etmişti fakat husumet ise bitmedi ve kanlı sondan kurtuluş olmadı. Evin babası, kan davası yüzünden memleketini terk etse de cami çıkışı kendisine kurulan pusu ile hayatını kaybetti.

Korkunç olay Denizli'nin Honaz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı ve 72 yaşındaki Veysi Özbey isimli şahıs yatsı namazını kıldığı Yeni Cami’den evine gitmek için ayrıldı. Yaşlı adamı cami çıkışında bekleyen kimliği belirsiz bir şüpheli ise yaşlı adamı görür görmez ateş açmaya başladı. 72 yaşındaki Veysel Özbey başından ağır yaralandı ve kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise ihbarda bulundu ve Denizli'nin Honaz ilçesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Özbey, 112 sağlık ekipleri tarafından Honaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken doktorların yapmış olduğu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

Özbey ailesi 2017 senesinde kan davası sebebi ile Diyarbakır'dan Honaz ilçesinde taşınmıştı fakat ölüm kaçınılmaz oldu. Aile 4 seneden beri sessiz bir yaşam sürmekteydi. Bunun yanı sıra ailenin geçen sene koruma kararı aldıkları öğrenildi.

Aile üyeleri aynı zamanda geçen günlerde evlerinin çevresinde bulunan şüpheli şahısları fark etmiş ve dışarı çıkmama kararı almıştı. Aile üyelerinin ilk beyanlarına göre ise korkunç olayın kan davası sebebiyle gerçekleştiği ifade edildi. Dehşet verici cinayet sonrasında ilçenin tüm giriş ve çıkışları tutuldu ve kimliği belirsiz şüphelileri yakalamak adına geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.