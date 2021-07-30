71 Orman Yangınından 57'si Kontrol Altına Alındı! Bakan Pakdemirli Açıklama Yaptı

28- 30 Temmuz arasında çıkan 71 orman yangınından 57’sinin kontrol altına alındığını açıklayan Orman Genel Müdürlüğü, konu hakkında önemli bilgiler paylaştı ve merak edilenlere yanıt verdi. Manavgat yangınında 34 mahallenin zarar gördüğü bilgisine ulaşılırken Marmaris'te çıkan yangına da tüm gece boyunca müdahale edildiği öğrenildi. Diğer taraftan Mersin'de de 5 mahallede bulunan tüm evler boşaltılırken 42 noktada çıkan yangınlar da ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önemli açıklamalarda bulundu ve Muğla, Osmaniye, Mersin, Antalya ve Adana başta olmak üzere 21 farklı ilde çıkan 63 yangının 42’sinin kontrol altına alındığı bilgisini vatandaş ile paylaştı. Diğer taraftan 21 yargının devam ettiği bilgisini de veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Twitter hesabından ülke genelinde 28- 29 Temmuz tarihlerinde çıkan yangınlar hakkında bazı değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu savaşta başta orman kahramanları olmak üzere tüm halkımız ve kamu kurumlarımız ile tüm gücümüz ile çabaladığımızı aktardı. Canımızın yandığını ifade eden Bakan Pakdemirli, tüm Türkiye'nin dualarının bizimle olduğunu açıklarken yangını söndüreceklerini de bildirdi.

Yapılan paylaşımda yer verildiği üzere bazı bölgelerde yangının söndürüldüğü bilgisine ulaşılırken 21 yangının da devam ettiği öğrenildi ve konu Türkiye gündeminde geniş bir yer kapladı.

Hala devam etmekte olan 14 orman yangınını duraksamadan söndürmeye çalıştıklarını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, güncel durum hakkında yeni bilgi paylaşımında bulundu. Muğla, Bodrum, Muğla ve Milas yangınlarının kontrol altına alındığı ifade edilirken soğutma çalışmalarının da sürdürüldüğü aktarıldı.

Manavgat yangınına da 481 personel ve 213 araç ile destek verdiklerini aktaran Bakan Pakdemirli bugüne kadar 34 mahallenin zarar gördüğü bilgisini paylaştı.