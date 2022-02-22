7000 TL Almak İsteyenlere Güzel Haber Geldi, 0.99 Faizle Hemen Hesaba Yatacak

Bankalar son zamanlarda yapmış oldukları nakit kampanyaları ile birlikte vatandaşları hızlı bir şekilde Kredi imkanı sunmaya devam ediyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında başvurularını yapacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecekleri 7000 TL nakit krediyi Akbank verecek. Akbank müşterisi olan vatandaşlar 0.99 faiz oranları ile alabilecekleri nakit kampanyasından faydalanmak istiyorsa ilk kez Akbank müşterisi olması ve internet bankacılığı şifresi olarak Akbank direkt uygulamasına giriş yapması gerekmektedir. Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu duyuru sonrasında 0.99 faiz oranları ile 7 bin TL'ye kadar acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar kendileri ödeme tablosu oluşturabilecek ve ilk taksit ödemesini 45 gün veya 90 gün ertelemeli olarak Kredi başvurusunda bulunabilecektir.

7000 TL nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

7.000 TL'ye kadar acil nakit kredisi kullanmak istiyorsanız banka üzerinden başvuru yaparak hemen 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. Banka hem sms ile hem de internet bankacılığı üzerinden yapacağı ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 ay vadeye kadar vatandaşlara Kredi imkanı sunuyor.

Akbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın kendi kimlik numaranızı yazarak bu mesajı düzgün bir şekilde 4425 numarasını gönderin. 4425 numarasını göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alırsanız en yakın banka şubesinden kimliğiniz ile birlikte ve Bu bankada hesabınız mı olması durumunda alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunu tamamlayabilirsiniz.

Akbank direkt uygulaması üzerinden 7024 saat ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak 7000 TL kredi onayı alan vatandaşlar 0.99 faiz oranları ile kredi kullanırken ayrıca 7gün 24saat başvurularını yapabilecektir.