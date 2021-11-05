7 Yıllık Aradan Sonra Kırmızı Oda’ya Katıldı

Her yeni bölümde çok farklı insan hikayelerini ekranlara taşıyan Kırmızı Oda isimli televizyon dizisi projesi ünlü isimleri konuk etmeye devam ediyor. Dizi hakkında edinilen son bilgilere göre ise en az 7 senedir hayranları karşısına çıkmayan ünlü ismin ekranlara döneceği bilgisine ulaşıldı. Kırmızı Oda dizisi sayesinde sevenleri ile hasret giderecek olan ünlü oyuncu merak içerisinde takip edildi. İşte Kırmızı Oda dizisine yapılacak bomba oyuncu transferi hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler...

Evrim Alasya, Burcu Biricik, Aslıhan Güner, Erkan Petekkaya ve Uğur Yücel gibi çok sayıda ünlü oyuncuyu konuk olarak ağırlayan Kırmızı Oda isimli televizyon dizisi projesi insan hikayelerini seyirci karşısına çıkarmaya devam ediyor.

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve başrolünde ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın bulunduğu dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hasta hikayelerinden uyarlanarak ekranlara getirilmekte. Sürpriz konukları ile izleyici kitlesini şaşırtan projenin OGM Pictures tarafından çekildiği de biliniyor.

Seyirci kitlesini bu defa çok şaşırtacak bir isim oyuncu kadrosuna katıldı ve gazeteci Birsen Altuntaş bu haberi paylaştı. 7 senedir ekranlardan uzak kalan ve bir projede yer almayan ünlü oyuncu Meltem Cumbul'un Kırmızı Oda dizisinde rol alacağı dikkat çekici bir gelişme olarak görüldü. Bir dönem çok popüler olan ve çok sayıda projede yer alan ünlü oyuncu Meltem Cumbul, Yılan Hikayesi’nde hayat verdiği Zeynep karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

Son olarak 7 sene önce Muhteşem Yüzyıl isimli dizide Fatma Sultan karakterine hayat veren ünlü oyuncu, daha sonra kamera önünde olmamayı tercih etmişti. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde oyuncu yetiştirmeyi tercih eden ünlü oyuncu bir süredir ekranlarda yer almıyordu. Kendisine gelen oyunculuk tekliflerini reddeden Meltem Cumbul, bu defa Kırmızı Oda’da rol almayı kabul etti.