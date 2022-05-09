7 Mayıs 2022 Green Card Çekiliş Sonuçları Açıklandı, İsim Sorgulamanızı Hemen Yapın!

2023 senesi için geçerli olması beklenen 7 Mayıs 2022 Green Card çekiliş sonucu isim listesi son dakika açıklandı. Buna göre Size verilen numara ile sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Green Card çekiliş sonuçlarına nereden ulaşılabilir? Cevabı ve çok daha fazlası haberimizin ayrıntılarında...

Bütün katılımcıların bildiği gibi bu sene müracaat işlemleri 6 Ekim ile 9 Kasım 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Bu açıdan bakıldığında müracaat işlemlerini gerçekleştirenler kura neticeleri ile alakalı incelemelerini devam ettiriyor. Green Card çekilişi sonuçları ise 7 Mayıs 2022 tarihinde yani bugün akşam ve ve Türkiye saati ile 19.00’da açıklanması bekleniyor. Green Card çekiliş sonuçlarına nasıl ulaşılabilir? Kartı çektikten sonra Amerika'da yaşamak zorunda olacak mı? Tüm Bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde...

7 Mayıs 2022 Green Card çekiliş sonucu isim listesi açıklandı!

Green Card sonuçlarını sadece müracaat işlemlerini yapmış olduğunuz esnada Size verilen konfirmasyon numarası ile sorgulayabilirsiniz. Eğer ki bu numaranızı hatırlamaz iseniz yapmanız gereken oldukça basit. Girmiş olduğunuz sayfa üzerinden bilgilerinizi doğrulayarak bu numaranızı yine aynı şekilde aynı sistem üzerinden almanız mümkündür.

7 Mayıs 2022 Green Card çekiliş sonucu isim listesi için!

Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı olan bütün eyaletlerde eşit hak sahibi olunması ile beraber Green Card sahibi olan vatandaşlar, almış oldukları Bu kart ile beraber Sadece hayat sürdürdükleri ve çalıştıkları yerde değil aynı zamanda ülkenin tamamında aynı haklara sahip olabiliyor. Kanada ve Meksika'ya vizesiz bir şekilde giriş çıkış hakkı vatandaşlara Green Kart aracılığı ile sunuluyor. Eğitim hedefi ile ülkeye gidilmiş ise eğer Green Card sahibi olması gerek devletin gerekse de başka kurumların vermiş olduğu burs ve krediler den faydalanma olanağı tanıyor.