7 gün içinde başvuru yapmanız gerek! Yapı Kredi Bankası 100.000 TL'ye kadar hemen onay veriyor, Kaçırmayın

100 bin TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruyla birlikte ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan kişilerin 7 gün içinde destek olacağını açıkladı. Nakit ihtiyacı olan kişiler, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurularında bulunmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için öncelikli olarak bankanın kredi politikalarına uygun bir vatandaş olması gerektiğini bilmesi gerekmektedir. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanmaktadır.

Yapı Kredi Bankası banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurularını internet üzerinden SMS ile banka şubelerine giderek ve müşteri hizmetleri numaralarını arayarak yapabilmektedir. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda banka kredi puanı da uygun olmasıyla birlikte Yapı Kredi Bankası üzerinden 100000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, Yapı Kredi Bankası şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden SMS atarak istedikleri zaman ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, kredi başvurusunda bulunabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi başvurunuzu yapmak için cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atmanız gerekmektedir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şartlara uygun olan tüm vatandaşların belirtilen kredi detaylarına hızlı bir şekilde uygun olarak kredi ödemeleri yapılmaktadır.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi başvurunuzu yapmak için bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda ilk taksit ödemenizi 90 gün erteleme yapma imkanı da sizlere sunulacaktır.