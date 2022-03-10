7 gün 24 saat nakit isteyenlere Yapı Kredi Bankası destek verecek! Gelir belgesiz bireysel müşteriler alacaklar. Son dakika kampanyası ile sizlerde hemen başvurunuzu yaparak bu bankadan onay alın...

Yapı kredi bankası yaptığı son dakika kampanyası ile hemen sonuçlu kredi vereceğini açıkladı. Uygun faiz oranları ile vereceği bu kredi kampanyasında başvuru yapacak olan kişiler artık şubelere gitmeden 7 gün 24 saat başvuru yaparak kredi onayı alabileceklerdir. 7 gün 24 saat kredi başvurusu hem internetten hem de SMS ile yapılacak.

Banka 50.000 TL'ye kadar vereceği tüm kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yapmaktadır. 36 ay vade ve altında kredi alacak olan kişiler için 50.000 TL üzeri kredilerde en fazla 24 ay vade yapılmaktadır. Bu şartlara uygun olanlar başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru Yapmak?

Nakit ihtiyacı olan kişiler, Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorsa, başvurusunu hemen hesabı üzerinden yapabilecektir. Yapı Kredi Bankası hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredilerde artık online ödeme yapabileceksiniz. Online internet üzerinden yapacağınız başvuru onay alırsa hemen şubelere gitmeden hesabınıza bu parayı istediğiniz zaman yatırabilirsiniz. Beklemek yok, bankaya gitmek yok, evrak vermek yok...

Başvuru yapacak olan kişiler ayrıca SMS atabilirler. SMS ile başvuru için BİREYSEL TC KİMLİK AYLIK GELİR Yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderebilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve bu başvuru sonrasında kredinizi hesabınıza atmış olacaksınız.

Banka şubelerine giderek başvuru yapacak olan kişiler ise mesai saatleri için sadece kimlik ve gelir belgesi ile birlikte en yakın Yapı Kredi Bankası bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirler. Yapılan bu kampanyalarda banka kredi notuna göre faiz oranı uygulanmaktadır.