7 Bankadan Açıklama Geldi, Son Dakika Hızlı ve Anında, Kefilsiz, Belgesiz Kredi Dönemi Resmen Başladı

Hızlı ve kefilsiz kredi veren 7 banka ve bu bankaların kredi başvuru şartlarını sizlere söyleyeceğiz. Sizlerde eğer ihtiyaç kredisi alacaksanız, vereceğimiz bu bankalardan kredi başvurusu yapabilir, kefil vermeden ihtiyacınız kadar krediyi kullanabilirsiniz. Başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir, yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

Hızlı ve kefilsiz kredi alabilmeniz için öncelikle daha önce bir banka çalışmanızın olması gerekmektedir. Hızlı ve kefilsiz kredi veren bankaların sizin kimlik numarasından sorgulama yaptıklarında baktıkları ilk şey kredi notunuz olacaktır. Kredi notu düşük olan, banka sicili bozuk olan kişiler maalesef bu kredileri kullanamazlar. Eğer banka kredi skorunuz yüksekse, hızlı kredi almak istiyorsanız aşağıdaki bankalardan işlem yapabilirsiniz.

Denizbank Hızlı Kredi

Denizbank, ihtiyaç kredilerinde 55.000 TL’ye kadar işlem yapmaktadır. 60 ay vadeli kredi başvurusu yapacaksanız SMS atabilirsiniz. Bunun için Kredim TCKİMLİK numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı 3280’e gönderebilirsiniz. 5 dakika içinde size kredi sonucu gelecektir. Onaylanan kredinizi banka şubelerinden kimlikle kullanabilirsiniz.

İş Bankası Hızlı Kredi

İş Bankası hızlı kredi kullanmak istiyorsanız, bankanın internet bankacılığını kullanmanız gerekiyor. Bunun için banka hesabınızın olması şarttır. Banka hesabı olan kişiler, internet şifresi ile giriş yaparak 50.000 TL’ye kadar hızlı kredi kullanabilirler. Onaylanan kredilerini şubelere gitmeden hesaba atabilirler.

Akbank Hızlı Kredi

Akbank üzerinde bir hesabınız varsa, Akbank Direkt internet bankacılığı şifresi alarak, şubelere gitmeden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka 50.000 TL’ye kadar 60 ay vadeli internet üzerinden hızlı kredi vermektedir. Sizlerde bu bankadan hemen başvuru yaparak, onaylanan kredinizi hesaba atabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası Hızlı Kredi

Yapı Kredi Bankası, hızlı kredi başvurusu yapmak için bankanın resmi internet sitesine girebilir veya SMS ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. Mesaj atarak işlem yapacaksanız Bireysel TC KİMLİK Aylık Gelir yazarak 4411’e mesaj gönderebilirsiniz. 60 ay vadeye kadar kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan kişiler, banka şubelerinden onaylanan kredilerini kullanabilirler.

QNB Finansbank Hızlı Kredi

TC kimlik numaranızı 5030’a göndererek, oturduğunuz yerden, bir mesaj atarak ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. SMS kredi başvurusu yaptığınızda 50.000 TL’ye kadar onay alabileceksiniz. Banka bu onay işlemleri sonrasında sizlere uygun faizlerle kredi verecektir. Ayrıca internet bankacılığı kullanıyorsanız, şubelere gitmeden de kredi kullanmanız mümkündür.

ING Hızlı Kredi

ING internet sitesine giriş yaparak, ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka sizin kredi skorunuza göre faiz oranı uygulayarak 50.000 TL’ye kadar onay verecektir. Krediyi banka şubesinden, hesabınız varsa internet bankacılığı üzerinden kullanabilirsiniz.

TEB Hızlı Kredi

TEB bankasına giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak hemen kredi onayı alabilirsiniz. Ayrıca bu bankanın müşterileri internet bankacılığı üzerinden de 60 ay vadeye kadar 50.000 TL kredi kullanabilmektedirler. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler başvuru sonrası onay alabileceklerdir.