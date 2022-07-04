68 Yaşındaki Filistinli Kadın Mahkum İsrail Hapishanesinde Öldü

Filistin Wafa haber ajansına göre, 68 yaşındaki Filistinli bir kadın, işgal altındaki Batı Şeria'daki Hebron'daki bir askeri kontrol noktasının yakınında İsrail güçleri tarafından tutuklandıktan altı ay sonra bir İsrail hapishanesinde öldü.

Yüksek tansiyon ve diyabet de dahil olmak üzere birden fazla kronik hastalığı olduğu bildirilen Saadia Farajallah, Aralık 2021'de gözaltında tutulduğundan bu yana İsrail Damon hapishanesinde tutuldu.

Farajallah, Batı Şeria'nın güneyindeki Hebron kentindeki İbrahimi Camii yakınında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Filistinli gruplar ve insan hakları örgütleri, Farajallah'ın ölümünü kınadı ve İsrail'in Filistinli siyasi mahkumlara karşı uyguladığı tıbbi ihmal politikasının bir sonucu olarak öldüğünü söyledi.

Wafa'nın bildirdiğine göre, işgal altındaki Batı Şeria'yı yöneten Filistin Yönetimi (PA), Batı Şeria'nın güneyindeki Idna kasabasından sekiz çocuk annesi Farajallah'ın otopsisini talep etti.

İsrail gözaltında tutulan Filistinlileri savunan bir insan hakları grubu olan Filistinli Mahkumlar Kulübü, ölümünün ardındaki koşulların bilinmediğini söyledi. Tutuklular, sabah namazı için abdest aldıktan sonra bilincini kaybettiğini ve ardından hemen cezaevi kliniğine nakledildiğini ve burada Mahkumlar Kulübü'ne göre öldü.

Mahkumlar Kulübü'ne göre, 28 Haziran'da Farajallah, savcılığın beş yıl hapis cezası ve 15.000 şekalim (4.200 $) para cezası talep etmesi üzerine tekerlekli sandalyede bir mahkeme duruşmasına katıldı.

Filistin Başbakanı Mohammad Shtayya, Farajallah'ın ölümünü kınadı ve İsrail işgal makamlarını bundan tamamen sorumlu tuttu.

Shtayya, uluslararası insan hakları örgütlerini, ölümünün koşulları hakkında bir soruşturma açmaya ve işgal makamlarına tüm kadın ve hasta mahkumları serbest bırakmaları için baskı yapmaya çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

Farajallah, 1967'den beri İsrail hapishanesinde ve gözaltındayken ölen 230. Filistinli.

Filistinli mahkum hakları grubu Addameer'e göre, şu anda İsrail hapishanelerinde 32'si kadın ve 170'i çocuk olmak üzere 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Yaklaşık 640 mahkum, İsrail'in tutukluları suçlama veya yargılama olmaksızın tutmasına izin veren bir politika olan “idari gözaltı” altında tutuluyor.