60.000 TL Faizsiz Kredi İçin Kolları Sıvayan Bankalar Belli Oldu!

Faizsiz olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 60000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi verecek olan bankaların listesi yayınlandı. 60000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda sıfır faiz oranları ile katılım bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi verilecek. Faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların başvurularını banka şubeleri üzerinden ve bankaların internet siteleri üzerinden alındığını söyleyebiliriz.

Ziraat Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi

Ziraat Katılım Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde kredi imkanı sunmaktadır. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm krediler için banka şubelerine giderek faizsiz ihtiyaç kredisi alabilir ve bu kredilerde sadece kar payı oranlarıyla birlikte kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Katılım Bankası banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara İslami şartlara uygun olarak bankacılık işlemleri yapacağı için faiz işlemleri, uygulanmaz.

Vakıf Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi

Kamu katılım bankaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan sigortalı olarak çalışan ve emekli olan vatandaşları, bireysel olarak kredi finansmanı uygulanmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda size en yakın vakıf Katılım Bankası şubelerine giderek hemen 24 ay vadeli 60000 TL, 3 ay ertelemeli kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu hızlı birşekilde yaparak emekli maaş hesabınız üzerinden kredi alabileceğiniz için kredi notunuzun düşük olması durumunda da sizlere onay verilmekte. Katılım bankaları üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alabilmektedir.