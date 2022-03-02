60 Bin TL Taşıt Kredisi Çekerek Otomobil Sahibi Olabilirsiniz! 2 Banka Taşıt Kredisini Duyurdu

Bankalardan ve çeşitli finans kuruluşlarından duyurulan düşük faiz oranları ile müşterilerin kolaylıkla araç sahibi olmalarına imkan tanınıyor. Peki taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faiz oranları neler? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Bankalar otomobil sahibi olmak isteyen müşterilerine uygun faiz oranları ile taşıt kredisi kullandırıyor. %0,40'dan başlayan faiz oranları ile Şubat ayına özel indirim imkanını duyuran QNB Finansbank, belirli markalarda geçerli olan indirim fırsatlarını müşterilerine duyurmaya tüm hızıyla devam ediyor. Diğer taraftan Akbank ve ING Bank taşıt kredilerinde de uygun faiz oranları uyguluyor. Taşıt kredilerinde düzenlemeden önce gelen cazip kampanyalar yoğun ilgi görüyor.

Taşıt Kredisi Kampanyası Gündemde!

8 yaşına kadar olan ikinci el otomobillerde ise 6 aya kadar bulunan vadeler için geçerli %0,90 faiz oranları ile kredi fırsatı sunuluyor. Uygun geri ödeme fırsatlarından da faydalanarak müşterilerin bir hayli artan araç fiyatlarına rağmen kolay ödeme fırsatları ile otomobil sahibi olmaları sağlanıyor. Bankalar taşıt kredilerini peş peşe duyuruyor. Araç sahibi olmak isteyenler bankaların sunduğu cazip taşıt kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor.

Akbank Taşıt Kredisi Ayrıntıları

Akbank tarafından 0 km ve ikinci el otomobillerde geçerli olan düşük faiz fırsatları ile taşıt kredisi fırsatı duyuruldu. 3 ay erteleme imkanı bulunan krediler çerçevesinde %1,70'den başlayan faiz oranları ve uygun taksit seçenekleri banka tarafından duyurulan özellikler arasında. Otomobil piyasalarının da tekrar canlandırılmasına ilişkin bankaların taşıt kredilerinde BDDK tarafından düzenleme sinyalinin verilmesinden sonra gelen cazip oranlı kredi kampanyaları şimdiden piyasalarda etkisini gösteriyor.

ING Bank Taşıt Kredisi Nasıl Alınır?

ING Bank 0 km ve ikinci el otomobiller için vatandaşlara finansman desteği sunuyor. 0 km araçlar için geçerli olacak şekilde %1,80'den başlayan faiz oranlarıyla 60 Bin TL kredi için 48 ay vadede aylık 1.800 TL taksit ödemesi yaparak otomobil sahibi olmanız mümkün. Ayrıcalıklı ödeme fırsatlarından yararlanarak ING Bank bankası üzerinden kullandırılacak olan taşıt kredilerinde aylık eşit, 3 ay ödemesiz, son taksit balon ya da 3 ayda bir taksitli bir şekilde taksit belirleme fırsatınız sunulmaktadır.