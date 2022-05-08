Suriyeli Esad, Tahran Ziyaretinde Üst Düzey İranlı Liderlerle Buluştu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye rejiminin önemli bir askeri destekçisi olan Tahran'a sürpriz bir ziyaret sırasında İran'ın dini lideri ve ülkenin cumhurbaşkanı ile görüşmeler yaptı.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne (SNSC) bağlı bir yayın organı olan Nournews'e göre, Esad, Pazar sabahı İran'ın başkentine habersiz bir ziyaret yaptıktan sonra Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi ile bir araya geldi ve aynı gün Şam'a gitti.

Yüce liderin web sitesi toplantıyı doğruladı. Hamaney'in Esad'a "uluslararası bir savaştaki zaferinin" Suriye'nin güvenilirliğini artırdığını ve İran'ın ikili ilişkileri güçlendirmek istediğini söylediği nadir görülen oturma eylemini okudu.

Hamaney, "Bugünün Suriye'si, o zamanlar yıkım olmamasına rağmen, savaştan önceki Suriye değil, ama şimdi Suriye'nin saygınlığı ve güvenilirliği çok daha fazla ve herkes ona bir güç olarak bakıyor" dedi.

Hamaney ayrıca, İsrail ile ilişkilerini normalleştiren veya yetkilileriyle üst düzey toplantılar düzenleyen bölge ülkelerini de hedef alarak, bunun Kudüs Günü'nde kendi halklarının anti-Siyonist sloganlar attığını söyledi.

Bu, Suriye Devlet Başkanı'nın 2011'de Suriye savaşının başlamasından bu yana Tahran'a yaptığı ikinci ziyaret. Daha önce Şubat 2019'da en büyük bölgesel müttefiki olan İran dini lideri ile bir araya gelmişti.

O sırada, seçkin İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) dış operasyonlar kolu olan Kudüs Gücü'nün başkomutanı Kasım Süleymani, Esad'a ziyaretinde eşlik etmişti.

Süleymani, Ocak 2020'de Irak'ta eski Başkan Donald Trump yönetiminde ABD'nin insansız hava aracı saldırısıyla öldürüldü.

İran'ın bölgesel konulardaki tutumu

Pazar günkü toplantıda İran dini lideri de Süleymani'yi hatırladı ve Suriye'deki çabalarının, İran'ın "kutsal savunma" dönemi olarak gördüğü 1988'de sona eren sekiz yıllık İran-Irak Savaşı sırasındakilerden farklı olmadığını söyledi.

Hamaney, "Bu bağlantı ve ilişki her iki ülke için de hayati önem taşıyor ve zayıflamasına izin vermemeli, ancak mümkün olduğunca güçlendirmeliyiz." dedi.

Esad'ın, dini liderin web sitesinde, Hamaney ve Raisi'ye, İran'ın son kırk yılda bölgesel meselelerdeki, özellikle de Filistin'deki tutumlarının "İran'ın yolunun doğru ve temel bir yol olduğunu" gösterdiğini söylediği aktarıldı.

"Savaşın yıkımı yeniden inşa edilebilir, ancak temeller ve temeller yok edilirse restore edilemezler" dedi.

BM'ye göre, Suriye'deki 11 yıllık savaşta yaklaşık 400.000 kişi öldürüldü. Çatışma, Suriye'nin büyük bir bölümünü harabeye çevirdi ve ülke nüfusunun yarısından fazlasını yerinden etti ve milyonlarca insan komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Esad ayrıca, bazılarının İran'ın bölge genelinde sözde "direniş eksenini" silahlarla beslediğine inandığını, ancak en önemli desteğinin "direniş ruhunu" desteklemek ve onu korumak olduğunu söyledi. İran ve Suriye arasındaki "stratejik" bağların İsrail'in bölge üzerindeki hakimiyetini engelleyen ana faktör haline geldiğini de sözlerine ekledi.

İran, Rusya'nın askeri desteğiyle birlikte savaşı Esad'ın lehine çevirdi.

'Caydırıcılığın güçlendirilmesi'

İran cumhurbaşkanı, Esad ile yaptığı ayrı bir görüşmede, Suriye topraklarının bazı kısımlarının hala yabancı güçler tarafından kontrol edildiğinden yakındı ve "işgalci güçler ve paralı askerleri zorla dışarı atılmalı" dedi.

Raisi ayrıca, "Siyonist rejimin bölgedeki tehditleri, caydırıcılık denklemlerinin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi yoluyla da dikkate alınmalıdır" dedi.