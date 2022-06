6 Ocak Perşembe Günkü Komite Duruşmasından Ne Bekleniyor?

Geçen yıl 6 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkenti'ndeki ölümcül isyanı araştıran kongre komitesi , devam eden soruşturmasında ortaya çıkardıklarını ortaya koymak için bu hafta daha sonra bir kamu oturumu düzenleyecek.

Perşembe günü Washington DC'de (24:00 GMT) başlayacak olan duruşma, panel ülkenin dikkatini çekmeye ve soruşturmanın önemini vurgulamaya çalıştığından, çoğu büyük ABD haber ağından canlı yayınlanacak .

Komite şimdiye kadar 1.000'den fazla kişiyle röportaj yaptı, ABD medya kuruluşları, Capitol'ün o zamanki Başkan Donald Trump'ın destekçilerinden oluşan bir çete tarafından yağmalanmasında hangi faktörlerin rol oynadığını belirlemeye çalıştığını bildirdi.

Burada Al Jazeera, insanların neler bekleyebileceğine bakıyor:

Panel Perşembe günkü duruşmanın ne hakkında olacağını söyledi?

Komite, duruşmanın “Amerikan halkına 2020 başkanlık seçimlerini devirmek için koordineli, çok adımlı çabalarla ilgili bulgularımızın bir özetini sağlayacağını” söyledi.

Ayrıca dedi ki , "6 Ocak'ı belgeleyen daha önce görülmemiş materyalleri sunacağını, tanık ifadesini alacağını ve ek duruşmaların ön izlemesini yapacağını"

Kimse tanıklık edecek mi?

Komite, herhangi birinin canlı ifade verip vermeyeceğini kamuoyuna açıklamadı.

Ancak The New York Times ve Associated Press haber ajansı bildirdi bu hafta isyan sırasında aşırı sağ Proud Boys grubunun üyelerini çeken İngiliz belgesel yapımcısı Nick Quested'in ifade vereceğini

Grubun eski lideri Henry “Enrique” Tarrio da dahil olmak üzere birçok üyesi, 6 Ocak olaylarına katıldıkları iddiasıyla suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Pazartesi günü, ABD savcıları Tarrio ve dört Proud Boys hakkında kışkırtıcı komplo suçlamalarında bulundu.

Times ve AP, 6 Ocak'ta yaralanan bir Capitol polis memurunun da Perşembe günü canlı ifade vermesinin beklendiğini söyledi.

Kaç kamuya açık oturum yapılacak?

Komitenin başkanı olan Kongre Üyesi Bennie Thompson, bu yılın başlarında gazetecilere verdiği demeçte, Haziran ayında sekiz kamuya açık oturum yapılacağını söyledi.

ABD medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, ikinci oturum 13 Haziran saat 10.00'da (14:00 GMT) yapılacak, ancak sonraki duruşmaların takvimi açıklanmadı.

Bu duruşmalar, polis memurlarının Temmuz 2021'de panelden önce Trump destekçilerinden oluşan mafyaya karşı nasıl yüzleştikleri hakkında ifade vermelerinin ardından geldi.