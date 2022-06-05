Bu Hafta A101’de Neler Var? Beklediğiniz Ürün Geldi Mi? A101 İndirimli Ürünler Bugün Raflarda! Birbirinden çeşitli ürünleri makul fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunan A101 market zincirinde bu hafta neler var? A101 aktüel kataloğunda neler var? İşte karşınızda 6 Haziran 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu ve çok daha fazlası haberimizde...

6 Haziran A101 Aktüel Ürünler Kataloğu 2022 Detayları Neler?

Bu hafta aktüel ürünler listesinde küçük ev aletleri ile beyaz eşyalar, cep telefonları, bisiklet atıştırmalıklar, temizlik malzemeleri, piknik malzemeleri ile beyaz eşyalar yer almaktadır.

· Bebek banyo eldiveni 7.95 TL,

· Anne yanı bebek yatağı 79.95,

· Bebek kundak banyo havlusu 34.95 TL,

· Oyuncak benim ilk bisikletim 129.95 TL,

· İzolasyonlu piknik çantası 18 L 49.95 TL,

· Brillant bebek nevresim takımı 99.95,TL,

· Brillant bebek baskılı pike 34.95 TL,

· Little kulağına bebek müslinbezi 9.95 TL,

· Little plane bebek müslin battaniye 34.95 TL.

· Little plane bebek puset sinekliği 12.95 TL,

· Little plane bebek ağız mendili 5'li 15.95 TL,

· Pirana IP kamera 299 TL,

· Kilim 79.95 TL,

· Kiwi Baby bebek saç kesme makinesi 99.95 TL,

· Kesme tahtası 29.95 TL,

· Cam tabak 5.50 TL,

· İnci buzdolabı sürahisi 17.50 TL,

· Karpuz dilimleyici 69.90 TL,

· Brita mextra artı yedek filtre ikili 165 TL,

· Brita Alone XL filtreli sürahi 3.5 litre 99.95 TL