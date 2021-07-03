6 Banka Birleşti, Kampanya Başlıyor, Yarından İtibaren Başvuru Yapanlara, 50 bin TL Verilecek, Düşük Limit Yok

6 banka birleşerek yeni bir kredi kampanyasına başladı. Kredi başvurusu yapacak olan kişilere 50000 TL'ye kadar bu kredi onayı verilecek. Bu bankalardan kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, düşük limitli kredi onayı almayacak. 6 banka birleşerek yapmış olduğu bu kredi kampanyasında, düşük faiz oranlarıyla 36 ay vadeli kredi vereceğinin de altını çizdi. Banka genel müdürlüklerinden yapılan açıklamalarda, kredi başvuruları yarın itibariyle başlayacak ve isteyen kişiler banka şubelerine gelmeden de bu kredileri kullanabilecek. İçlerinde kamu bankası olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın da bulunduğu bu 6 bankadan diğer 4ü özel banka. QNB Finansbank Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden kredi için 50000 TL'ye kadar başvuru yapabilecekler.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank Kredi Verecek, Aynı şartlar mevcut

Ülkemizin kamu bankalarından olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden 50000 TL'ye kadar kredi onayı alabileceksiniz. Sigortalı olarak çalışan emekli olan ve devlet memuru olan kişiler bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Ziraat Bankası yarından itibaren kredi başvurularını resmi internet sitesi üzerinden alacak, Vakıfbank da aynı şekilde hem internet sitesi üzerinden hemde bankanın mobil uygulaması üzerinden bu kredilerin başvurularını alacaklardır. Kredi onayı alabilmeniz için bankaları, sizlere hızlı bir şekilde sonuç vereceklerdir. Bu yüzden banka sizin kimlik numaranız üzerinden kredi notunuzu sorgulayacaktır. Kredi notu düşük olan kişiler kredi kullanamayacaklar. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler ise banka üzerinden 50000 TL'ye tek kalemde kredi onayı alacaklardır. Pazartesi gününden itibaren size en yakın Ziraat Bankası ve Vakıfbank şubelerine de giderek buralardan da başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Banka şubelerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler bankaya giderken kimlik ve gelir belgesini yanında götürmesi gerekiyor.

Garanti BBVA ve Yapı Kredi bankası hemen onay veriyor

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden de 50000 TL'ye kadar onay alabilirsiniz. Özel bankalardan olan, bu iki bankadan kredi kullanacak olan kişilerin bankalar kredi faiz oranlarını, kredi puanlarına göre belirliyor. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek buralardan kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Ayrıca bankaların resmi internet sitesinden de kredi başvuruları alınmaktadır. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden hızlı bir şekilde kredi kullanmak isteyen kişiler banka şubelerine giderken sadece kimliklerinin yanında götürmeleri ve cep telefonlarında yanında bulundurmaları yeterli olacaktır. Kredi onayı almanız ile birlikte bankanın gişe bölümünden kredinizi kullanacaksınız.

Akbank ve Finansbank'tan da SMS Kredi

Cep telefonlarınızın mesaj kısmından SMS atarak bu iki banka üzerinden kredi onayı alabiliyorsunuz. Akbank üzerinden kredi onayı almak isteyen kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarında yazarak 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeleri yeterlidir. QNB Finansbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler ise TC kimlik numaralarını 50 30 numarasına mesaj atarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirler. Sms ile yapılan kredi başvurusu sonrasında banka, değerlendirmeyi hızlı birşekilde yapacak. Sizlere, faiz oranları ile birlikte, nekadar kredi onay aldığınızı mesajıyla gönderecektir. Sms, kredi başvurusu yapmak istemeyen kişiler ise bankaların resmi internet sitelerine girebilir veya bankaların mobil uygulamalarını kullanıyorsanız, şubelere gitmeden de mobil uygulamalar üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank Direkt ve Finansbank, mobil uygulamaları üzerinden yapacağınız kredi başvurularında, onay alırsanız, banka, sizlere bu kredileri hemen hesaplarınıza atacaktır. Akbank ve Finansbank üzerinden de 36 ay vadeli ilk taksit ödemesinde de 3 ay ertelemeli kredi kampanyasına katılabiliyorsunuz. Kredi başvurularını ayrıca, en yakın banka şubelerinden sadece kimliğinizle birlikte de yapabilirsiniz.