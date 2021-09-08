6 aydır sigortası olan kişilere 60.000 tl ye kadar sadece kimlikle nakit ödemesi yapılacak. 6 aydır sigortası olan kişiler 60 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Sizlerde bankalar üzerinden 60 bin TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız ve en az 6 aydır aynı iş yerinde sigortanız varsa kamu bankaları başta olmak üzere bazı özel bankalar üzerinden yapılan 60.000 TL kredi kampanyasına katılabilir ve ihtiyacınızı hızlı bir şekilde giderebilirsiniz. Son dakika kampanyası olarak bankalar tarafından yapılan bu ödemelerde 6 aylık sigortası olan kişilere 36 ay vadeli ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredileri verileceği duyuruldu.

Ziraat Bankası 60 bin TL'ye kadar ödeme yapacak

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 60.000 tl ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Üstelik daha önce bankalardan kredi kullanmamış kredi notu sıfır olan kişiler bile bu kampanyaya katılarak 60.000 TL onay alabiliyor. 60.000 tl ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin en az 6 aydır aynı işyerinde sigortasının yatmış olması gerekiyor. Ayrıca banka emekli olan müşterilerine de emekli kredisi kampanyası adı altında kredi onayı vermektedir.

Vakıfbank 60.000 tl ye kadar hızlı bir şekilde kredi ödemesi yapacak

Vakıfbank üzerinden 60 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve düşük faiz oranları ile alabiliyorsunuz. Banka müşterilerine hızlı bir şekilde kredi onayı vermektedir. En az 6 aydır sigortanız kesintisiz olarak yatıyorsa Kredi notunuz düşük olsa bile banka sizlere Kredi imkanı sağlayacak. 60 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığımız zaman diğer bankalarda olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da hesaplayarak hızlı bir şekilde kredi onayı alacaksınız.

Garanti Bankası 60 bin TL'ye kadar hızlı kredi kampanyası

Garanti Bankası üzerinden de 60.000 tl ye kadar hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabiliyorsunuz. 60 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişiler Garanti Bankası üzerinden 36 ay vadeli olarak bu kredileri hemen alabilirler. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler Garanti Bankası şubelerine gidebilir veya banka resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu formunu doldurarak Kredi başvurusunda bulunabilir.

36 ay vadeli verilen bu kredilerin ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yaparak kredilerinizi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası şubelerine giderken sadece kimliğimiz ile birlikte giderseniz hemen başvuru yaparak olmadan Kredi aynı gün içerisinde gişelerinden kullanılacaktır.