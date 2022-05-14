6 Ay Sonra Yargı Dizisinde Neler Yaşanacak?

Türk televizyon tarihine geçen başarılı diziler arasında yer alan Yargı isimli hukuk temalı televizyon dizisi projesi, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana seyirci kitlesi tarafından çok sevildi. Pazar akşamlarında ekranlarda yer alarak hayranlarının hafızalarına kazınan ve bir Kanal D projesi olarak yeni bölümlerini sergileyen dizi, her yeni bölümde seyirci grubunu soru işaretleri içerisinde bırakıyor. Dizinin izleyici grubu Yargı isimli televizyon dizisi projesini şaşkınlık içerisinde izlerken birbirinden önemli gelişmeler de ekranlarda yayınlanıyor. Ay Yapım imzalı olarak ekranlarda yer alan başarılı dizi Yargı, 3 bölümdür 6 ay sonrası hakkında sahneleri ekranlarda yayınlıyor. Seyirci kitlesi yaşanan bu gelişmeler sonrasında 6 ay ardından dizide tam olarak neler yaşanacağını merak ediyor.

İzleyici grubuna birbirinden farklı sürprizler yapan başarılı senarist Sema Ergenekon ise tahmin edilemez olayları art arda sıralıyor. Seyirci kitlesi bir sonraki bölüm için bile tahmin yürütmekte zorlanırken 6 ay sonrası için ise ne düşüneceğini bilemiyor. Fakat yine ters köşelerin geleceği hakkında herkes hemfikir.

Söz konusu dizinin yayınlanan son bölümünde başarılı proje tüm kategorilerde reyting birincisi oldu ve oldukça başarılı sonuçlar elde etti. Sosyal medya hesaplarında Yargı dizisi ile ilgili çok sayıda tweet atıldı ve yargı ile utanç etiketleri kullanıldı. Dizinin her yeni bölümünde yaşandığı gibi 31. yeni bölümde proje yine sosyal medyanın gündeminde kaldı ve adından söz ettirdi. Bunun yanı sıra dizinin son yeni bölümünde yayınlanan en önemli gelişme ise Ilgaz ile Ceylin’in ayrılması olarak yorumlandı. Diğer taraftan Serdar karakterinin yakalanması da Yargı dizisi seyircilerini mutlu eden bir sahne haline geldi.

Serdar, sonunda Zafer’i öldürdüğünü Yekta’ya itiraf etti ve bu şekilde Ceylin’in babası olan Zafer karakterinin cinayeti de çözüme kavuştu.