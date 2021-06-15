6 Ay Ertelemeli 50000 TL Kredi Kampanyasına 4 Banka Katıldı, Onay İşlemleri Çok Basit. Sizlerde 6 ay ertelemeli 50000 TL kredi kampanyasına katılarak hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. 6 Ay ertelemeli ve 50000 TL kredi için bankalar kredi kampanyalarını duyurdu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası ve QNB Finansbank bu kredi kampanyaları için duyuru yayınladı. Sizlerde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, düşük faizli 50000 TL kredi için bu bankalardan işlem yapabilirsiniz.

Pandemi döneminde özellikle paraya ihtiyacı olan kişilerin bankalar üzerinden kredi başvuruları yaptıklarını söyleyebiliriz. Bankalar kendi kredi kampanyaları ile birlikte devlet destekli kredi kampanyalarına da katılarak, ertelemeli işlem yapmaktadır. Ziraat Bankası İş bankası, Vakıfbank ve Finansbank üzerinden yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Bu dört banka üzerinden 50000 TL'ye kadar kredi alabilir, 6 ay ertelemeli olarak işlem yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi notunun uygun olması, banka kredi sicilinin temiz olması, kırmızı kalem veya kara liste gibi durumlarda olmaması gerekmektedir. Eğer bankalardan kullanmış olduğunuz ürünleri düzenli ödediğinizi düşünüyorsanız bu kredileri hızlı bir şekilde başvuru yaparak, hemen 50000 TL hesabınıza atabilirsiniz. Kredi başvurularını banka şubelerine giderek yapabildiğiniz gibi, ayrıca internet üzerinden veya mesaj atarak da yapabileceksiniz. Şimdi sizlere hangi bankaların nasıl kredi imkanları verdiği hakkında bilgiler verelim.

Ziraat Bankası 50000 TL Kredi

Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile birlikte müşterilerine kredi imkanı sağlayan bankaların başında geliyor. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek, İhtiyaç Kredisi Başvuru Formunu doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilere 50000 TL'ye kadar 6 ay ertelemeli olarak kredi verilirken, toplamda 36 ay vade ile işlem yapılacağı için 6 ayda, erteleme yapılınca, 30 ay vadeli kredi kullanmış olacaksınız. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler ayrıca en yakın banka şubesine giderken kimlik ve gelir belgelerinde, yanında götürmeleri gerekiyor. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişinin banka müşterisi olması durumunda bankanın internet bankacılığına girerek buradan da kredi başvurusu yapacağını söyleyebiliriz.

Vakıfbank 50000 TL Kredi

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsin. 36 ay vadeli ve 6 ayı ertelemeli olarak yapılacak olan bu krediler sadece bireysel müşteriler için geçerlidir. Banka şubesinden veya bankanın internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapılmaktadır. Vakıfbank'ta Ziraat Bankası gibi düşük faiz oranları ile müşterilerine kredi imkanı sağlamaktadır.

İş Bankası 50000 TL Kredi

İş bankası üzerinden de 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapılıyor. Kredi başvurusunu, İŞCEP uygulaması üzerinden yapacak olan kişiler, masrafsız kredi seçeneklerinden faydalanacaklardır. Banka şubelerine giderek de iş Bankası kredi başvuru formunu doldurup kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvuru yapabilirsin.

QNB Finansbank 50000 TL Kredi

6 ayı ertelemeli kredi veren bankalardan birtanesi de Finansbank olmaktadır. QNB Finansbank, kendi müşterilerine veya yeni müşteri olacak kişilere bu kredi kampanyasını sunuyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin bankadan işlem yapabilmeleri için SMS atmaları gerekmektedir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buraya TC kimlik numaranızı yazarak, 50 30'a gönderirsiniz Finansbank, sizlere hemen kredi onayı verecektir.

Banka şubelerinden ve banka da resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapılmaktadır. Banka, kişilerin kredi notuna göre, faiz oranları, uygulayacağı için sizin kredi notunuz ne kadar yüksekse, faiz oranları da o kadar düşük olarak sizlere sunulmaktadır.